سند تحول در آموزش و پرورش با ۱۵۰ برنامه در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مددی غروب یکشنبه در آئین تجلیل از معلمان نمونه و سی و دومین یادواره بزرگداشت مقام معلم و شهدای فرهنگی استان سمنان، ضمن بیان اینکه زماني تحول در آموزش و پرورش اتفاق مي‌افتد كه دانش‌آموزان در جريان تحول قرار گرفته و نقش‌آفرين باشند، ابراز داشت: در سند تحول اشاره شده دانش‌آموزان از نقش منفعل به نقش فعال درآيند و سازوكارهای آموزش و پرورش به نحوی اصلاح شود.

وی با بيان اينكه بيش از ۱۵۰ برنامه در اين حوزه پيش بيني شده است، اظهار كرد: اگر چنانچه هر نوع فعاليتی در راستای سند تحول بنيادين نباشد در دستور كار قرار نمی گيرد.

تحول بنیادین حوزه آموزش در دستور کار

رئیس ستاد اجرایی تحول در نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش، با بيان اينكه در طرح تحول بنيادين بر تربيت همه جانبه تاكيد شده است، گفت: مديران و معلمان عامل اصلی تحول در آموزش و پرورش هستند چرا که ما معتقدیم مدرسه را نبايد محل انباشت ذهنی تلقی كرد بلكه بحث تربيتی و ديگر عوامل نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و این اصل تحول در نظام آموزش است.

مددی اجرای سند تحول بنيادين را ماموريت اصلي وزارت آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه دانست و گفت: همه برنامه های اين وزارت خانه در سال جاری بر اساس سند تحول بنيادين برنامه ريزی و پيش بينی شده است و روسای مناطق آموزشی هم بايد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را مبناي برنامه‌هاي سال ۹۵ خود قرار دهند.

وی افزود: اجرای این طرح برای همه از معلم و دانش آموز تا مدارس و سیستم آموزشی و مدیریت می تواند مثمر ثمر باشد لذا امیدواریم این طرح در مسیر اجرا مورد حمایت همه جانبه مسئولان قرار گیرد.

ضرورت سرمایه گذاری در آموزش و پرورش

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هرمیزان در مقوله آموزش و پرورش زمان بگذاریم، برای آینده سرمایه گذاری کرده ایم، نه هزینه، گفت: آموزش و پرورش يك دستگاه زير بنايي است و قابل مقايسه با ساير نهادها و دستگاه ها نيست.

مددی افزود: هر چه در آموزش و پرورش سرمايه گذاري كنيم نتيجه آن به خود ما برمي گردد لذا باید برای معلمان مان سرمایه گذاری کنیم و معاش آنان را ارتقاء ببخشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اساس كار آموزش و پرورش را مدرسه اعلام كرد و اظهار داشت: دوران دبستان بهترين زمان براي ايجاد تحول در دانش آموزان است و نقش معلمان پايه اول ابتدائي در اين خصوص و رقم زدن سرنوشت دانش آموزان تعيين كننده است.

در اين آيين از ۵۷ معلم نمونه شهرستاني ومنطقه اي، ۲۷ معلم نمونه استاني و يك معلم منتخب در سطح ملي تجليل شدند.