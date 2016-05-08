۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

مجری طرح زیتون کشور:

آفت مگس زیتون با محصول قاچاق وارد کشور شد

قزوین- مجری طرح زیتون کشور گفت: آفت مگس زیتون با محصول قاچاق و غیر استاندارد وارد کشور شد و خسارات زیادی در سالهای گذشته به اقتصاد کشاورزان و تولیدکنندگان وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان ملک رودی روز یکشنبه در نشست مشترک روسای سازمان های جهاد کشاورزی استانهای قزوین، زنجان و گیلان با محور هماهنگی کنترل آفت مگس زیتون که در باغستان برگزار شد اظهارداشت: در دنیا حدود ۱۱ میلیون باغ زیتون وجود دارد که هر سال توسعه زیتون به صورت خطی در حال افزایش است که نشان می دهد مردم به مصرف زیتون و محصولات آن گرایش دارند.

رمضانی ملک رودی افزود: آفت مگس زیتون در اوایل سال ۸۲ از طریق واردات غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شد و در سال ۹۰ خسارت زیادی به باغات زیتون کشور وارد کرد.

وی اظهارداشت: در همین راستا دوره های تخصصی در داخل کشور برگزار شد و تعدادی از کارشناسان دفتر زیتون به خارج از کشور اعزام شدند تا دوره های آموزشی برای مبارزه و کنترل این آفت را فرا گیرند.

مشاور وزیر و مجری طرح زیتون کشور گفت: وجود باغهای سنتی و قدیمی زیتون، تخصیص نیافتن اعتبار کافی و لازم، هزینه انتقال آب و تامین آب در باغات سنتی و غیر اقتصادی بودن باغات زیتون سنتی به لحاظ هزینه های برداشت از مهمترین مشکلات باغداران زیتون است.

وی بیان کرد: بازجوان سازی باغهای قدیمی، نوسازی باغهای کم بازده و اصلاح آنها می تواند عملکرد در واحد سطح را افزایش دهد که در این زمینه ملزومات علمی تخصصی برای اجرای طرح های نوسازی وجود دارد.

ملک رودی اظهارداشت: کارهای ترویجی انجام شده نتایج خوبی داشته و اگر اعتبار لازم برای اجرای طرح های بهینه سازی باغات تامین شود می توانیم عملکرد را افزایش دهیم.

