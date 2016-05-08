برنامه های هفته هلال احمر در کهگیلویه و بویراحمد تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که ظهر یکشنبه و با حضور خبرنگاران برگزار شد، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در هفته هلال احمر در سال جاری غباررویی گلزار شهدا، تجلیل از ۱۱ شهید امدادگر در جمعیت هلال احمر، نشست خبری با اصحاب رسانه، برنامههای رادیویی و تلویزیونی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان از جمله برنامه های این نهاد است.
مسعود مثنوی افزود: همچنین طرح نیابت دیدار با خانواده سالمندان و شهدا، اهدای خون، امداد وایمنی، برپایی چادر اسکان بعد از خطبههای نماز جمعه، تجلیل از امدادگران و توزیع جزوهها و پیامکهای آموزشی نیز ار دیگر برنا مه های هلال احمر استان است.
وی گفت: جمعه ۲۴ اردیبهشت انتخابات هلال احمر در سراسر کشور برگزار می شود که در این انتخابات در استان بیش از سه هزار و ۷۰۰نفر حق رای دارند.
وی تصریح کرد: این انتخابات در هفت شهرستان استان با هفت نفر کاندید برگزار می شود.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: جمعیت هلال احمر یک موسسه خدمتگزار و با شعار بیطرفی و بدون تبعیض نژادی است.
حجتالاسلام غفاریان افزود: جمعیت هلال احمر در وقایع و بلایای طبیعی، خدمتگزاری در شهر، روستا، کوه و جادهها آماده خدمتگزاری به مردم است.
وی یادآور شد: احترام به انسانها بدون تبعیض نژادی، صلح میان ملتها، حمایت از زندگی، سلامت انسان بدون تبعیض میان آنها، پذیرش بدون شروط، بیطرفی، بیغرضی و بشر دوستی باید از ویژگیهای فعالان در جمعیت هلال احمر باشد.
