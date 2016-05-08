توزیع ۷۰ هزار توصیه نامه هدایت تحصیلی/آغاز ثبت نام از ۲۵ تیر

اسفندیار چهاربند در حاشیه اختتامیه نوجوان سالم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: تعداد ۷۰ هزار نسخه دفترچه به تفکیک مناطق در حال چاپ است که سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه میان اولیای دانش آموزان توزیع می شود.

وی افزود: تعداد ۹۳ هزار دانش آموز پایه نهم در شهر تهران وجود دارد که در سال تحصیلی جدید در پایه دهم مشغول تحصیل خواهند شد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد:همزمان با اعلام نتایج نمرات دانش آموزان تلاش می کنیم برگه هدایت تحصیلی را نیز به دانش آموزان ارایه دهیم.

چهاربند تصریح کرد: ثبت نام مدارس دولتی و هیئت امنایی از ۲۵ تیرماه آغاز می شود.

وی بیان کرد: توصیه نامه بر اساس ضوابط مشخص، رشته و محل تهیه شده و شبیه دفترچه کنکور است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران خاطر نشان کرد:در حال حاضر بسته کامل هدایت تحصیلی و تمهیدات فرایند ثبت نام در پایه دهم آماده شده است و اطلاع رسانی دقیق و فراگیر آن به صورت کامل آغاز شده است.