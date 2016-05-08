۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

توزیع ۷۰ هزار توصیه نامه هدایت تحصیلی/آغاز ثبت نام از ۲۵ تیر

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: تعداد ۷۰ هزار نسخه دفترچه هدایت تحصیلی به تفکیک مناطق، میان اولیای دانش آموزان توزیع می شود.

اسفندیار چهاربند در حاشیه اختتامیه نوجوان سالم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: تعداد ۷۰ هزار نسخه دفترچه به تفکیک مناطق در حال چاپ است که سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه میان اولیای دانش آموزان توزیع می شود.

وی افزود: تعداد ۹۳ هزار دانش آموز پایه نهم در شهر تهران وجود دارد که در سال تحصیلی جدید در پایه دهم مشغول تحصیل خواهند شد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد:همزمان با اعلام نتایج نمرات دانش آموزان تلاش می کنیم برگه هدایت تحصیلی را نیز به دانش آموزان ارایه دهیم.

چهاربند تصریح کرد: ثبت نام مدارس دولتی و هیئت امنایی از ۲۵ تیرماه آغاز می شود.

وی بیان کرد: توصیه نامه بر اساس ضوابط مشخص، رشته و محل تهیه شده و شبیه دفترچه کنکور است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران خاطر نشان کرد:در حال حاضر بسته کامل هدایت تحصیلی و تمهیدات فرایند ثبت نام در پایه دهم آماده شده است و اطلاع رسانی دقیق و فراگیر  آن به صورت کامل آغاز شده است.

