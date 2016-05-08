جذب گردشگران در سال ۲۰۱۸ هدف اصلی پروژه های شهرداری منطقه ۲ تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسائی ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از چهار پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی ورزشی شهرداری منطقه ۲ تبریز افزود: با پیشرفت ۸۰ درصدی تملک ضلع جنوبی طرح شبدری ائل گلی از سوی شهرداری منطقه دو کلانشهر تبریز، عملیات خاکبرداری برای احداث رمپ های جنوبی این پروژه عظیم رفع ترافیک شهری به پایان رسیده است و در ماه های آتی به بهره برداری می رسد.

شهردارمنطقه ۲ تبریز ادامه داد : اعتبار در نظر گرفته شده برای عملیات تملک و مصالحه با مالکین زمین های مزروعی واقع در مسیر ضلع جنوبی طرح شبدری ائل گلی ۴۰ میلیارد ریال است.

وی در ادامه با اشاره به مشخصات پروژه ایستگاه آتش نشانی بلوار دکتر حسابی گفت: این پروژه در ۳۵۰ متر مساحت و در دو طبقه با صرف اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال به منظور بهره مندی شهروندان منطقه از خدمات آتش نشانی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه احداث می شود.

موسائی حوزه خدمات این ایستگاه را شهرک های زعفرانیه، میرداماد، ائل گلی و سایر محلات مجاور بلوار دکتر حسابی عنوان و تصریح کرد: پروژه سالن چندمنظوره ورزشی ائل گلی نیز با هدف توزیع مناسب امکانات ورزشی و استفاده بهینه نوجوانان و جوانان از اوقات فراغت در انتهای محله ائل گلی در یک هزار و ۳۵۰ متر مربع مساحت و با الحاق ۲۰۰ متر مربع ساختمان دیگری، با صرف هزینه ای نزدیک به ۱۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی احداث ساختمان معاونت خدمات شهری را سومین پروژه شهرداری منطقه ۲ تبریز برشمرد و افزود: این ساختمان به منظور پاسخ دهی مناسب به ارباب رجوع و رسیدگی به موقع به مطالبات شهروندان و سهولت پیگیری مراجعین در ۴۰۰ مترمربع مساحت و در فلکه امام رضا (ع) ائل گلی افتتاح شد.

شهردارمنطقه ۲ تبریز ادامه داد: پروژه سرویس های بهداشتی و نمازخانه های سطح حوزه این منطقه چهارمین پروژه خدماتی شهرداری است که به منظور استفاده مسافرین و نمازگزاران خصوصا رفاه حال شهروندان اجرا شده است.

وی از جاده ائل گلی بعنوان اصلی ترین مسیر تردد مسافرین خصوصا شهروندان کلانشهر تبریز نام برده و تصریح کرد: برای ساماندهی و زیباسازی مسیر سه کیلومتری جاده ائل گلی برنامه های متعدد دیگری تا سال ۲۰۱۸ شامل بدنه سازی و زیباسازی مسیر، نصب نیمکت و چراغ های الوان، کاشت گل و گیاه های سازگار با آب و هوای کلانشهر تبریز در نطر گرفته شده است و هم اکنون عملیات کاشت این مسیر در حال اجراست.

شهردارمنطقه ۲ تبریز گفت: این منطقه به دنبال ایجاد مقدمات لازم برای جذب گردشگران در سال ۲۰۱۸ میلادی و انتخاب کلانشهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی است و در همین راستا تملک باغات ائل گلی به منظور توسعه این پارک به پایان رسیده است.

موسائی در باره عملیات تکمیلی و زیباسازی مجموعه تفریحی پارک ائل گلی اضافه کرد: در راستای جذب گردشگران و بازدیدکنندگان از این مکان تفریحی، شهرداری منطقه دو همچنین مطالعات احداث دو هتل پنج ستاره و دو مجتمع تجاری خدماتی در قالب پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای زیباسازی این جاده سه کیلومتری را انجام داده و عملیات ساماندهی پیاده روها، نصب نیمکت های شکیل و زیبا، و نورپردازی ویژه را در برنامه های سال ۹۵ گنجانده است.

قطار عمران و آبادانی تبریز متوقف نشده است

رییس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای کلانشهر تبریز نیز در این مراسم گفت : در ماه های گذشته فشار های زیاد نسبت به مجموعه شورای شهر و شهرداری شاهد بودیم ولی با این حال قطار عمران و آبادانی شهر توقف نکرد.

فریدون بابایی اقدم در ادامه اظهار داشت : سال ۲۰۱۸ شاهد تبریز میزبان گردشگران کشورهای خارجی و پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد بود و گردشگری به عنوان فعالیتی است که حداقل یک روز و حداکثر یک سال با هدف اوقاف فراغت انجام گیرد.

وی افزود : با وجود اینکه ایران رتبه دهم جاذبه های تاریخی جهان و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را دارد اما تنها حدود ۵۰ هزار گردشگر را توانسته جذب کند در حالی که شهر استنابول ۱۲ میلیون نفر گردشگر در سال دارد و این آمار نشانگر ضعف ما در این حوزه است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز افزود: شرایط مایوس کننده ای در حوزه گردشگری تبریز وجود دارد و مسائلی چون ساماندهی ورود های شهر، نمای شهری، فضای سبز، سد معبر و حاشیه نشینی از جمله موارد وجود چنین شرایطی است .

بابایی اقدم با اشاره به اینکه فرصت زیادی تا سال ۲۰۱۸ نمانده و باید کارگروهای ویژه برای پیگیری کارها تشکیل شود، گفت: با تشکیل کارگروه های ویژه ورود ی های شهر، فضای سبز، مبلمان شهری و غیره در شورای شهر و شهرداری تبریز می توان نقایص موجود را بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کرد.