به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری مجمع انتخابات رئیس و اعضا هیئت رئیسه فوتبال استان لرستان با توجه به اتمام دوره ۴ ساله هیئت در دستور کارمسئولان قرار گرفت.

امور مجامع اداره کل ورزش و جوانان لرستان نیز برای برگزاری این مجمع به نحو شایسته طی یک اطلاعیه ورزشی فراخوان علاقمندان و کارشناسان را در دستور کار قرارداد.

در این اطلاعیه آمده است: بدین وسیله به اطلاع عموم علاقمندان و خبرگان تصدی امور ورزشی می رساند با توجه به اتمام دوره ۴ ساله هیئت فوتبال استان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سالجاری، اداره کل ورزش و جوانان استان در نظردارد برای انتخاب افرادی شایسته و لایق به عنوان رئیس هیئت، دونفر عضو هیئت رئیسه، بازرس هیئت از طریق برگزاری مجمع عمومی اقدام کند.

در این اطلاعیه از تمامی علاقمندان و کارشناسان این رشته دعوت شده است برای دریافت و تکمیل فرم ثبت نام به مدت یک هفته کاری به استثنای روزهای تعطیل از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ به کارشناس امور مجامع واقع در اداره کل ورزش و جوانان و یا دفتر هیئت فوتبال استان واقع در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد مراجعه کنند.

بنابر اعلام مسئولان سرپرست این هیئت طی چند روز آینده از سوی مدیر کل ورزش و جوانان لرستان معرفی خواهد شد.