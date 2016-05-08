۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

رئیس سازمان داوطلبان خبر داد؛

اعزام ۱۵۰۰ کاروان سلامت به مناطق محروم در هفته هلال

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از اعزام ۱۵۰۰ کاروان سلامت در سطح کشور به مناطق محروم همزمان با هفته هلال احمر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر در بخش مقابله با حوادث بسیار خوب درخشیدند.

وی افزود: باتوجه به تاکید دکتر ضیایی؛ رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، ضروری است از ظرفیت سایر نهادهای اجتماعی، بنگاههای اقتصادی و بسیج توان انسانیت همراه با آموزش صحیح استفاده کنیم.

رافع با بیان اینکه در طرح سلامت یار ۱۵۰۰ نفر سلامت یار که دوره های عمومی و تخصصی را گذرانده اند در بیمارستانهای پایلوت همراه بیماران خواهند بود، تصریح کرد: سلامت یاران حامیان روحی و کاهش دهنده درد بیماران خواهند بود و در حوزه درمانی مداخله ای ندارند.

رئیس سازمان داوطلبان همچنین با اشاره به اینکه در هفته هلال ۱۵۰۰ کاروان سلامت در سطح کشور به مناطق محروم اعزام می شوند، اظهار داشت: همچنین ۴۰۰ چادر سلامت با مشارکت ۸۰۰ پزشک عمومی و متخصص در بخش خود مراقبتی و قلب و عروق فعالیت خواهند کرد.

حبیب احسنی پور

