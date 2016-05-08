اعزام ۱۵۰۰ کاروان سلامت به مناطق محروم در هفته هلال

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر در بخش مقابله با حوادث بسیار خوب درخشیدند.

وی افزود: باتوجه به تاکید دکتر ضیایی؛ رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، ضروری است از ظرفیت سایر نهادهای اجتماعی، بنگاههای اقتصادی و بسیج توان انسانیت همراه با آموزش صحیح استفاده کنیم.

رافع با بیان اینکه در طرح سلامت یار ۱۵۰۰ نفر سلامت یار که دوره های عمومی و تخصصی را گذرانده اند در بیمارستانهای پایلوت همراه بیماران خواهند بود، تصریح کرد: سلامت یاران حامیان روحی و کاهش دهنده درد بیماران خواهند بود و در حوزه درمانی مداخله ای ندارند.

رئیس سازمان داوطلبان همچنین با اشاره به اینکه در هفته هلال ۱۵۰۰ کاروان سلامت در سطح کشور به مناطق محروم اعزام می شوند، اظهار داشت: همچنین ۴۰۰ چادر سلامت با مشارکت ۸۰۰ پزشک عمومی و متخصص در بخش خود مراقبتی و قلب و عروق فعالیت خواهند کرد.