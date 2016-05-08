به گزارش خبرنگار مهر، سیروس حسنوند ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نسل جوان و آینده ساز، موتور محرک نظام و انقلاب برای رشد و توسعه کشور هستند، اظهارداشت: با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان و با استفاده از ظرفیت تشکل های غیر دولتی جوانان به عنوان بازوان اجرایی خود به دنبال آن هستیم تا با اجرای ده ها برنامه نمادین و الگوساز توجه ویژه به نسل جوان و آینده ساز کشورمان را به نمایش بگذاریم.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان درخصوص برنامه های هفته جوان در سطح استان اظهار کرد: در هفته جوان برنامه های مختلفی از ۲۷ اردیبهشت ماه تا دوم خردادماه درسطح استان برگزار می شود.

حسنوند در خصوص اهم اقدامات، برنامه ها و فعالیت های استان در هفته جوان اظهار داشت: در نخستین روز از هفته جوان که با عنوان «جوان، نشاط، سلامت و ورزش» نامگذاری شده است برنامه های متنوعی از قبیل برگزاری اردوی یک روزه گردشگری جوانان، برگزاری کوهپیمایی عمومی همراه با قرائت دعای پرفیض و روح بخش ندبه بر فراز مخملکوه ، دیدار فرهیختگان و نخبگان جوان با استانداردر دستور کار قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: همچنین در روز دوم که با عنوان «نشاط، ازدواج و خانواده» نامگذاری شده است برنامه هایی از قبیل برپایی غرفه مشاوره رایگان ازدواج جوانان در محل پارک کیو پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: برگزاری همایش تجلیل از ۳۱۳ جوان برگزیده و موفق استان از برنامه های سومین روز هفته جوان است که با عنوان «جوان، نشاط و نوآوری» نامگذاری شده است.

حسنوند اضافه کرد: در چهارمین روز از هفته جوان که با عنوان «جوان، نشاط، سبک زندگی، محیط سالم» نامگذاری شده است برپایی غرفه مشاوره رایگان آسیب های اجتماعی و ازدواج جوانان در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: هماهنگی با مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان برای اختصاص خطبه های قبل از نماز جمعه به موضوعات مرتبط با جوانان، ارائه خدمات مشاوره رایگان تحصیلی، ازدواج، خانوادگی و آسیب های اجتماعی در محل مصلای نماز جمعه خرم آباد از جمله برنامه های مهم پنجمین روز از هفته جوان است که با عنوان «جوان، نشاط، اقتصاد مقاومتی و عزم ملی» نامگذاری شده است.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان ششمین روز از هفته جوان را روز «جوان، نشاط و مشارکت اجتماعی» برشمرد و افزود: حضور مدیر کل ورزش و جوانان لرستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری با محوریت تبیین خط مشی ها و سیاست های حوزه جوانان استان در سال ۹۵، برگزاری جلسات گفتگوی جوانان با حضور مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و رده های شهرستانی آن از برنامه های ششمین روز از هفته جوان است.

حسنوند تببین ابعاد هویتی جوان مسلمان ایرانی براساس شخصیت والای حضرت علی اکبر (ع) را یکی از مهمترین رویکردهای ستاد ساماندهی امور جوانان در بزرگداشت روز جوان دانست.