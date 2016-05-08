کتاب «تبلیغات سیاسی در آمریکا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تبلیغات سیاسی یکی از روش های متداول و البته بسیار مهم در تغییر نتایج یک فرآیند سیاسی مانند انتخابات به سود فرد یا گروهی است که قصد رسیدن به مقصودی سیاسی را در سر دارند.

به نظر شما تبلیغات انتخاباتی چه تاثیری بر نگاه شما نسبت به کاندیدای انتخاباتی یا سیاستمدار مورد نظر و یا مورد انتقاد شما دارد؟ آیا تا به حال برایتان این اتفاق افتاده که با وجود اصرار بر لزوم انتخاب یک نامزد انتخاباتی، در واپسین لحظات پیش از آغاز رای گیری، تحت تاثیر کمپین های تبلیغاتی و یا مارش های خیابانی نامزد و یا هواداران کاندیدای دیگری قرار گرفته و رای خود را به نفع او تغییر دهید؟

کتاب «تبلیغات سیاسی در آمریکا»، در حقیقت نتیجه آخرین و یکی از دقیق ترین تحقیقات انجام شده در زمینه انتخبات و تبلیغات سیاسی در آمریکا تحت عنوان پروژه ای تحقیقاتی متعلق به دانشگاه «وسلیان» آمریکا با همین عنوان است. این کتاب با بهره گیری از جدید ترین متدها و آمارهای اطلاعاتی، سعی در به نمایش کشیدن تاثیر روانی تبلیغات سیاسی بر ذهن مخاطبان به ویژ] در جامعه آمریکا به عنوان جامعه هدف این پژوهش دارد.

البته لازم به ذکر است، همانطور که می دانیم تبلیغات سیاسی فرآیندی بسیار پیچیده، پر زحمت و کاملا تخصصی است که از تئوریسین و مشاور امور سیاسی گرفته تا عکاس و طراح و گریمور، همه و همه در شکل گیری آن نقش دارند و اتفاقا نقش هر یک از این عوامل در جای خود بسیار پر رنگ و مهم جلوه می کند. استفاده از رنگ ها، نمادها، اجسام و یا حتی سمبل هایی ساخته شده از حیوانات، می توانند وجه تمایزی برای یک کاندیدا محسوب شده و در پیروزی یا شکست وی، پر تاثیر باشند.

کتاب حاضر، محصول کار مشترک محققانی چون «مایکل ام. فرانز»، استادیار مطالعات دولت و قانون در کالج بودین آمریکا، «اریکا فرانکلین فلاور»، استادیار دانشگاه وسلیان و جانشین مدیر پروژه مذکور در همین دانشگاه و «تراویس ان. ریدوت»، پروفسور برجسته شاخه دولت و سیاست های عمومی و استادیار مدرسه سیاست و فلسفه دانشگاه دولتی واشنگتن است که ریاست انجام این پروژه را نیز بر عهده داشته است.

کتاب مذکور که توسط انتشارات «وست ویو پرس» منتشر شده، درباره موضوعاتی چون اصول تبلیغات، محتوای تبلیغات، چگونگی ساخته و تست کردن تبلیغات، خرید تبلیغات سیاسی، هدف گیری تبلیغات سیاسی، نقش اینترنت و رسانه های اجتماعی در تبلیغات سیاسی و تاثیرات غیر مستقیم تبلیغات سیاسی بر ذهن افراد بحث می کند.