اقتصاد مقاومتی به معنای بروز حداکثر ملت ایران در عرصه اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی در ادامه نشست فرایند قانونگذاری؛ راهکارها و الزامات، که با حضور منتخبان مجلس دهم برگزار شد رئیس اتاق بازرگانی سخنرانی کرد.

وی گفت: سیاست های کلان اقتصادی مقاومتی به معنای بروز حداکثری ملت ایران در عرصه اقتصاد با اتکا به داخل و توجه به خارج است.

جلالی پور با تقدیر از تصویب قوانین مهم در مجلس نهم گفت: تصویب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، در راستای استقرار اقتصادی مردمی بود.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین خواستار اصلاح برخی قوانین در مجلس دهم شد و گفت: تصویب قانون جدید اتاق ایران با ماموریت های ملی، لزوم بازنگری در قوانین مالیات و گمرک از ماموریت های مهم مجلس دهم است.

وی از منتخبان مجلس دهم خواست با روسای اتاق های استانها در اتاق بازرگانی دیدار داشته باشند.

جلال پور با انتقاد از تراکم موجود در قوانین گفت: آشفتگی در اسناد بالادستی موجب ایجاد تناقض و ابهام شده است.

در ادامه این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون گفت: ۷۵ میلیون جمعیت کشور عضو تعاونی ها هستند که در ۱۴ گروه فعالیت می کنند.

عبداللهی تصریح کرد: بخش تعاون در سایه اقتصاد به شدت دولتی کشور قرار دارد و از ظرفیت های آن استفاده نشده است.

وی ادامه داد: بخش تعاون به عنوان نزدیک ترین به سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی نیازمند توجه ویژه است.