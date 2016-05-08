به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهریکشنبه در مراسم اختتامیه چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد در کانون سهروردی زنجان افزود: هنر زبان روز است و این زبان نقش اساسی و تعیینکننده در زندگی انسانها دارد.
وی اظهارکرد: وظیفه ما در آموزشوپرورش به رسمیت شناختن و باور کردن این زبان است چراکه با زبان هنر میتوانیم مسائل آموزشی را به دانش آموزان منتقل کنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان بابیان اینکه ۷۵ درصد از یادگیری از طریق بینایی و ۱۳ درصد از طریق شنوایی است تأکید کرد: زبان هنر دارای نقش اساسی و تعیینکننده است و زبان امروز، زبان هنر و دنیای مجازی است و ما نیز در برابر آن وظیفهداریم که این زبان را به رسمیت بشناسیم.
تمجیدی افزود: از طریق هنر میتوان مطالب آموزشی را به دانشآموزان انتقال داد و باید به ابزارهای هنری دیدن و شنیدن ارزش قائل شویم چراکه ارتباط بینایی ارتباطی بینالمللی است.
تمجیدی بابیان اینکه هنر، بهترین راه انتقال مفاهیم فرهنگی است، تاکید کرد: هنر تنها زبانی است که بیسواد و باسواد میتوانند بر اساس برداشتهای خود از مطالب آن بهرهمند شوند.
وی یادآور شد: امروزه با توسعه فعالیتهای فضای مجازی باید سواد رسانهای را ارتقا دهیم چراکه درگذشته فرزندان با لالایی مادران به خواب میرفتند امام امروزه این مسئله خود را جایگزین اینترنت کرده است.
زنجان- مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان گفت: هنر بهترین ابزار برای انتقال مطالب آموزشی به دانش آموزان است.
