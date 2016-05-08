۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان:

۱۳۱۷ امدادگر کهگیلویه وبویراحمدی در دوره های آموزشی شرکت کردند

یاسوج – مدیر عامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال گذشته یکهزار و ۳۱۷ نفر در دوره های امدادگری هلال احمر استان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مثنوی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: همچنین در سال گذشته ۱۰۲ نفر نیز در دوره های نجات گری این سازمان شرکت و از آموزشهای لازم بهره مند شدند.

وی بیان داشت: امدادهای نوروزی هلال احمر با ۲۱ دوره تخصصی امداد و نجات اسکان در کوهستان، تیم‌های تخصصی غواصی و اسکان و ۳۶ تیم امداد و نجات در استان شروع به فعالیت کردند.

مثنوی تصریح کرد: همچنین ۹ مانور و شش دوره بازآموزی نیز برای امدادگران استان برگزار شد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته به ۱۷ مورد حوادث برف جاده‌ای، ۲۸۵ مورد حوادث جاده‌ای و۳۴ مورد حوادث کوهستانی نیز خدمت رسانی شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به مردم استان شش پایگاه امداد و نجات در محورهای بین شهرستانی استان دایر شده است.

مثنوی افزود: در سال گذشته در هفته هلال احمر در استان پنج هزار نفر در فعایتهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی شرکت کردند.

وی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ نفر از دوره آموزشی اولیه بهره‌مند شدند.

