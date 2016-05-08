استخر ساحلی در مازندران راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعدازظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی طرح های دریا در چالوس با بیان اینکه شناگاه های استان عموما بدون مشکل و آلودگی است خواستار اظهار نظر محیط زیست در این بخش شد.

وی با اشاره به اینکه اورژانس ساحلی در بابلسر راه اندازی می شود گفت: در حال حاضر عرصه های ساحلی به صورت فصلی و کوتاه مدت در استان واگذار می شود و سرمایه گذاران نیز به صورت موقت اقدام به برپایی تاسیسات در ساحل می کنند.

وی بلندمرتبه سازی سازه ها را از نگرانی ها در اجرای طرح های سالمسازی دریا بیان کرد و گفت: زمانی می توانیم تاسیسات مناسبی در طرح های سالمسازی بنا کنیم که واگذاری عرصه ها به سرمایه گذاران، چندساله باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران، استخر ساحلی را از دیگر نیازمندی ها برشمرد و گفت: استخر ساحلی هزینه زیادی ندارد و باید در این حوزه برنامه ریزی شود.