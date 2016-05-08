به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه‌ و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: براساس مصوبه مورخ نهم تیر ماه سال ۱۳۹۲ هیات وزیران، بانک‌های عامل، علاوه بر بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی، موظفند سود اقساط سررسید شده تسهیلات پرداختی به خسارت دیدگان ناشی از سیل و زلزله در کلیه مناطق کشور را پس از پرداخت اصل تسهیلات توسط متقاضی و در صورت تامین بار مالی و پرداخت آن توسط دولت مورد بخشودگی قرار دهند.

با عنایت به مصوبه مورخ ۲۷ مردادماه سال ۱۳۹۳ هیات وزیران، اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل و با معرفی بنیاد مسکن و استانداری مربوطه به آسیب دیدگان ناشی از سیل و زلزله آذربایجان شرقی با کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای فراهم شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: با توجه به کارمزد پایین این تسهیلات و طولانی بودن دوران مشارکت (۱۵ سال برای احداث و هفت سال برای واحدهای تعمیری) و همچنین سایر مزایای در نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان، اقساط مربوط به این تسهیلات بسیار ناچیز است، ضمن اینکه بانک‌ها ناگزیرند در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و مقررات مربوطه و همچنین بند (۲) مصوبه مورخ ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.