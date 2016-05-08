دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ در هر یک از کد رشته های امتحانی امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس: www.sanjesh.org قرار گرفت.

کلید اولیه سوالات آزمون نیز روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، از روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت تا دوشنبه ۲۷ اردیبهشت منحصراً از طریق «سیستم پاسخگویی الکترونیکی» به سازمان سنجش ارسال کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه در ۶۶ شهرستان و ۱۴۸ حوزه امتحانی با رقابت ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ داوطلب برگزار شد.