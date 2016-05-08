  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ منتشر شد

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ منتشر شد

دفترچه سئوالات ۱۳۶ کد رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۹۵ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ در هر یک از کد رشته های امتحانی امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس: www.sanjesh.org قرار گرفت.

کلید اولیه سوالات آزمون نیز روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، از روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت تا دوشنبه ۲۷ اردیبهشت منحصراً از طریق «سیستم پاسخگویی الکترونیکی» به سازمان سنجش ارسال کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه در ۶۶ شهرستان و ۱۴۸ حوزه امتحانی با رقابت ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ داوطلب برگزار شد.

کد مطلب 3619783
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها