۱۰۰ طرح سالمسازی دریا در مازندران فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی طرح های سالمسازی دریا با بیان اینکه حلقه گمشده ای در طرح های سالمسازی وجود داشت گفت: بحث واگذاری امداد و نجات و مدیریت ناجیان غریق به هلال احمر از مسائلی است که امسال در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه هلال احمر به دنبال کاهش شمار ناجیان غریق نیست گفت: کیفیت بخشی به امور از برنامه هایی است که با اجرای طرح ها پیگیری می شود.

یونسی با اشاره به اینکه امسال تعدادی از سواحل به سپاه واگذار می شود گفت: حداقل شش طرح نیز به شمار طرح های سال قبل اضافه می شود.

وی از شناسایی ۳۰۰ منطقه ممنوعه شنا در استان خبر داد و گفت: ساز و کارهای لازم برای پوشش این مناطق با همکاری هلال احمر و دیگر دستگاه ها اتخاذ شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، کیفیت بخشی به حوزه نظارت در طرح های سالمسازی دریا را امری ضروری دانست و گفت: طرح هایی برای تحقق این هدف در دست اقدام است.

وی کاهش آسیب پذیری مردم درسواحل دریا از برنامه های مهم برشمرد و گفت: شمار غریق در سواحل استان در سال قبل ۶۳ درصد کاهش یافته است.

یونسی با بیان اینکه رغبت مردم برای استفاده از سواحل افزایش می یابد گفت: امسال نیز پیش بینی بر این است که میزان حضور مردم در سواحل افزایش چشمگیر خواهند بود.

وی میزان اعتبار استان را در بخش ساماندهی سواحل دو میلیارد تومان بیان کرد و گفت: سال قبل از همین محل برای پرداخت حقوق ناجیان اقدام شده است.

یونسی از تدوین دستورالمعل برای اخذ عوارض از شهرک های ساحلی خبر داد و گفت: سه شهرستان در این زمینه به عنوان پایلوت معرفی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه اجرای طرح های فرهنگی، ۱۷ طرح به سپاه واگذار شد و آمادگی افزایش این طرح ها را در سال جاری داریم.