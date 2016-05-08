۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

فرضیه خودکشی رد شد؛

در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر؛ علت درگذشت مهرداد اولادی اعلام شد

سخنگوی قوه قضائیه علت فوت مهرداد اولادی بازیکن پیشین تیم ملی و تیم فوتبال پرسپولیس را مصرف مواد و الکل اعلام کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نود و ششمین جلسه خود که امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که علت رسمی مرگ مهرداد اولادی بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران را جویا شد گفت: پرونده ای در این خصوص تشکیل و پس از بررسی های نهایی علت فوت چیزی جز خودکشی بود.

وی در مورد نظر نهایی پیرامون دلیل درگذشت این بازیکن جوان گفت: پزشکی قانونی علت فوت را مصرف مواد و الکل عنوان کرد. دادگاه باید تصمیم و قرار نهایی را صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اولادی بازیکن تیم فوتبال ملوان که سابقه بازی در تیم های استقلال و پرسپولیس و تیم ملی ایران را داشت روز 31 فروردین در منزل شخصی اش به علت آنچه ایست قلبی عنوان شده بود درگذشت و پیکر بی‌جانش به بیمارستان منتقل شد.

 

