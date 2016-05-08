موفقیت ورامین در مسابقات ملی سازه های ماکارونی مایه افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید تاجیک ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات ملی سازه های ماکارونی اظهار داشت: هنرستان کاردانش شهید عباسپور شهرستان ورامین به نمایندگی از این شهرستان در مسابقات ملی سازه های ماکارونی شرکت کرد.

رییس آموزش و پرورش ورامین افزود: در این مسابقات که در اردیبهشت ماه سال جاری و در استان یزد برگزار شد، هنرجویان سال سوم هنرستان شهید عباسپور توانستند که حائز رتبه دوم و چهارم کشوری شوند.

وی ادامه داد: محمدرضا سرخه ای، پارسا میرزایی، محمدحسین کچویی و حسین خراسانی به سرپرستی حبیب مهابادی در این مسابقات شرکت کرده و افتخار کسب کردند.

رییس آموزش و پرورش شهرستان ورامین گفت: موفقیت دانش آموزان ورامینی در مسابقات ملی سازه های ماکارونی نوید بخش آینده روشن برای منطقه است.