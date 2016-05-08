افزایش ۵۱ درصدی صادرات کالا از گمرک منطقه ویژه پارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۶۴۶ هزار تن صادرات غیرنفتی به ارزش ۷۸۰ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۱۲۹ دلار صادرات از گمرک منطقه انجام شده است، گفت: صادرات از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزایش چشم گیری داشته است.

وی افزود: کل صادرات انجام شده فروردین ماه از گمرک این منطقه، ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۹۷ تن بوده است.

یوسفی ادامه داد: آمار گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نشان می‎دهد که صادرات کالا در فرودین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گدشته ۵۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، کالاهای صادراتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل هوی اند، پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گلایکول، مونو و تری اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، پارازایلین، سیمان و متانول است و این کالا ها به ۲۹ کشور مختلف صادر می شود.