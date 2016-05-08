به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت انجمنهای ورزشی لرستان اظهار داشت: با پیشنهاد هیئت انجمنهای ورزشی استان لرستان و با حکم انجمن دارت فدراسیون انجمن های ورزشی داریوش نادمی به عنوان مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی استان لرستان منصوب شد.

سلاطی بیان داشت: نادمی کارمند اداره کل امور مالیاتی لرستان بوده که به عنوان ورزشکار به همراه تیم منتخب استان در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سابقه حضور داشته است.

وی اولویت رشته دارت در سال جدید را برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری و بالا بردن سطح فنی علاقمندان و همچنین راه اندازی خانه های دارت در سراسر استان عنوان کرد.