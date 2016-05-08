اعلام علت مرگ اولادی/پرونده بابک زنجانی هنوز تمام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نود و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران، با تبریک حلول ماه شعبان گفت: در سال گذشته، ۳۷۰نفری که محکوم به قصاص شده بودند با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند، همچنین ۶۹۴هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش و مختومه اعلام شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پروند تعاونی اعتبار ثامن که شکایت های مردمی داشت، توضیح داد: ۱۷۳۰میلیارد تومان به کل سپرده گذارانی که پولشان تا ۳۵میلیون تومان بوده است، پرداخت شده و بیش از ۸۰۰هزار صاحب حساب تعیین تکلیف شدند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به جزئیات اجرای طرح حد نگار(کاداستر) تا پایان سال گذشته، گفت: یک میلیون و ۲۵۸هزار هکتار از اراضی شهری، ۲میلیون و ۴۹۹هزار هکتار از زمینهای مزروعی، بیش از ۱۸میلیون هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شده اند.

محسنی اژه ای با اشاره به مسئولیتش در ستاد اصل ۴۹گفت: تا پایان سال گذشته موفق شدیم در قالب این ستاد، از ۶استان بازرسی دقیق داشته باشیم و مشخص شد استان های بوشهر و مازندران پرونده های متراکم زیادی داشتند.

وی افزود:تجدید نظر اصل ۴۹در تهران متمرکز است. ۱۱۳۰پرونده موجود بود که این رقم تا پایان سال به ۴۲ پرونده رسید.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص پرونده هایی که درخواست رسیدگی فوق العاده شدند، گفت:۲۴۹پرونده تا پایان سال، در دستور کار قرار گرفتند که این تعداد در مرحله مقدماتی به ۷۲پرونده کاهش یافتند.

وی در ادامه و با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر در ماه جاری گفت:در این ماه بیش از ۵تن از انواع مخدر کشف شده است.که بیش از ۵۸۰کیلوی آن هرویین بوده است.

اژه ای با اشاره به کاهش جمعیت زندانیان کیفری به عنوان یکی از سیاست های دستگاه قضا، اظهار داشت:در سال گذشته حدود ۲۰درصد کاهش داشتیم و این سیاست در سال جاری نیز دنبال می شود. کسانی هم که می خواهند در لیست عفو قرار گیرند باید مراحلی را طی کنند و قاچاقچیان مواد مخدر و افراد شرور از این قضیه مستثنی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، گفت: برای ۴۸نفر که پرونده آنها در دادستانی تهران بوده است، کیفرخواست صادر شده ولی هنوز محاکمه صورت نگرفته‌است.

محسنی اژه ای همچنین در خصوص پرونده خودکشی فردی در بیمارستان میلاد از تشکیل پرونده برای این فرد خبر داد و افزود: این فرد همچنان در کما به سر می برد و پرونده وی پیشرفتی نداشته است.

صدور کیفرخواست پرونده ستایش؛ به زودی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت علت فوت مهرداد اولادی، گفت: پرونده ای در این خصوص تشکیل شد و علت فوت چیز دیگری به جز خودکشی اعلام شده است، کارشناس پزشکی قانونی در خصوص علت فوت به دلیل مصرف الکل و مواد مخدر نظر داده است و دادگاه باید تصمیم بگیرد و قرار مناسب را صادر کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با پرونده ستایش قریشی نیز گفت: کیفرخواست این پرونده به زودی و یا تا هفته آینده صادر می شود، تحقیقاتی نیز در خصوص روانی بودن متهم انجام شده است که نتایج اعلام می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص این شایعه که آیت الله آملی لاریجانی اعتقادی به تبصره ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ندارد گفت: این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد اما باید بگویم که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبود و در مجلس به یک شکل دیگری اصلاح شد. با توجه به اینکه ماده ۴۸ در مورد پرونده های امنیتی تا الان به مشکل خاصی برنخورده ایم. بنابراین این مسئله که قوه قضائیه تمایلی به این تبصره ندارد، صحیح نیست.

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت توریست فرانسوی توضیح داد: پیشتر اعلام کرده بودند که امروز دادگاه این پرونده تشکیل می شود اما از تشکیل شدن و یا نشدن آن خبری ندارم.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه و در خصوص تعیین تکلیف آئین نامه تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی و همچنین آئین نامه تعیین میزان دارایی مسئولان گفت: آئین نامه تعیین خسارت نوشته شده و به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است و به زودی نیز ابلاغ می شود. در مورد دارایی ها نیز اگر چه مشکلات اجرایی وجود داشته و زیرساخت ها نیاز به اصلاح دارد اما تا پایان موعد مقرر یعنی اردیبهشت ماه این مسئله رسیدگی می شود.

محسنی اژه ای افزود: همچنین در رابطه با ماده ۳۶ و انتشار اسامی مفسدین اقتصادی باید بگویم که طبق قانون، تنها پرونده هایی اعلام نهایی می شوند که مراحل نهایی رسیدگی را پشت سر گذاشته باشند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگ گفت: این پرونده هنوز نهایی نشده است چرا که حکم کسانی که ابلاغ شده است مدت ۲۰ روز را سپری نکرده است و مهلت قانونی آنها هنوز به اتمام نرسیده است.

در رابطه با تخلف بیمه مرکزی دولت باید ورود کند

محسنی اژه ای در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به پرونده تخلف بیمه مرکزی و صدور فیش های میلیونی حقوق و برخی از مدیران این بیمه توضیح داد: اگر این فیش های حقوقی تخلف باشند طیب نیا یا مسئولان ذیربط گزارش می دهند و تنها زمانی قوه قضائیه ورود می کند که تخلف نبوده و جرم محرز باشد. بنابراین اگر تخلف صورت گرفته باشد خود دولت رسیدگی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازداشت یکی از مسئولان ارشد صدا و سیما اظهار داشت: خبری این چنینی در خراسان شمالی منتشر شده بود که با پیگیری های انجام شده متوجه شدیم که این بازداشت صحت ندارد.

پرونده بابک زنجانی هنوز تمام نشده

معاون اول قوه قضائیه همچنین و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: اموالی که تاکنون شناسایی شده است بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است که به هیچ وجه کفاف بدهی های متهم ردیف اول را نمی دهد با این حال پرونده هنوز تمام نشده است و دادستان و دادگاه نیز به جزئیات پرونده ناظر هستند.

وی از انجام برخی بازجویی ها در خلال رسیدگی به این پرونده خبر داد و تصریح کرد: این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که برخی از آنها به عنوان مطلع و برخی به عنوان متهم به دادگاه احضار شدند و برای تعدادی از این افراد هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی اژه ای در ادامه و در خصوص گفته های برخی از افراد مبنی بر اینکه تخلفاتی که در موعد تبلیغات قانونی انتخابات مجلس صورت گرفته است گفت: در دوره های مختلف افراد علیه همدیگر شکایت هایی را مطرح می کنند حتی دیده شده است که دولت سابق علیه اعضای دولت فعلی شکایت کرده اند. بنابراین موارد این چنینی مطرح است که گاه جنبه عمومی داشته و در برخی اوقات نیز شاکی از شکایت صرفنظر می کند.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با سوءقصد به دیپلمات سابق کشور در چند شب گذشته نیز اظهار داشت: این مسئله به هیچ وجه امنیتی نبوده و نیروی انتظامی نیز این مسئله را تایید کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا از بازرسی های منظم سازمان بازرسی کل کشور از دستگاههای مختلف خبر داد و افزود: سازمان بازرسی کل کشور تنها در هنگام وقوع جرم ورود نمی کند بلکه به صورت روتین برنامه هایی را دارد. گزارش هایی نیز در مورد یک موضوع یا نهاد به این سازمان ارسال می شود و به عنوان مثال این سازمان در مورد واردات اجناس و تجهیزات چینی وارد شده است.

قوانین برای مبارزه با قاچاق کافی نیست

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق کافی هستند یا خیر، توضیح دادک با توجه به شرایط موجود، قوانین کفایت لازم را ندارند و باید مسئله هزینه برای قاچاقچی به قدری سنگین باشد که ورود به این تخلف برای افراد به صرفه نباشد. در راستای برخورد با قاچاق و مبارزه جدی با این مسئله تصمیمات قوی در سال جاری را دنبال خواهیم کرد.

پرونده مینو خالقی شاکی خصوصی ندارد

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عکس هایی منتصب به مینو خالفی (منتخب مردم اصفهان در انتخابات اخیر) در فضای مجازی منتشر شده است آیا مدعی العموم به این مسئله رسیدگی می کند یا خیر، گفت: این مسئله دو بعد دارد. اگر جنبه عمومی داشته باشد کارگروهی متشکل از چندین عضو باید مصداق مجرمانه بودن این عمل را تشخیص دهند و اگر این مسئله منجر به اشاعه فحشا شود دادستان می تواند ورود کند در غیر این صورت اگر پرونده شاکی خصوصی داشته باشد قوه قضائیه ورود می کند که تا امروز شکایتی صورت نگرفته است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در دیدار امروز در مسئله امنیت اخلاقی تاکید داشتند، آیا قانونی برای برخورد با هنجارشکنان دارید یا خیر؟ توضیح داد: گاهی این ناهنجاری ها آشکار انجام می شود که کم و بیش برخوردهای لازم با آنها صورت می گیرد، اما اگر این هنجارشکنی ها علنی و آشکار نباشد و به قوه قضائیه اعلام شود، برخورد صورت می گیرد. بدین صورت که سازمان های خاص این مسئله را اعلام کرده و یا گزارش هایی به قوه قضائیه ارسال می شود، اما به طور کلی باید همه مسئولین نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشته باشند و جامعه را از درون نسبت به این مسئله تهی کنند.

وی افزود: هم قوه قضائیه و هم نیروی انتظامی و به خصوص با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر پس از سال ها می توان نسبت به کاهش و برخورد با ناهنجاری ها امیدوار بود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدادعادل در مورد دخالت دولت در انتخابات نکاتی را بیان کرده است، آیا این مسئله صحیح است؟ اظهار کرد: تاکنون که این مسئله صحت نداشته و درست نیست.