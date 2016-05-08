مجمع خیرین دانشگاه اهواز تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دکتر محمدحسین امید معاون اداری، مالی و مديريت منابع وزارت علوم و در راستای همفکری و مشارکت هرچه بیشتر خیرین استان خوزستان در توسعه فضاهای آموزش عالی استان، مجمع خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز در این دانشگاه برگزار شد.
محمدحسین امید در این نشست اظهار داشت: در سالهای گذشته خیرین کمکهای بسیاری را به ساختوساز و تأمین نیازهای تعدادي از دانشگاهها از جمله دانشگاههاي تهران، صنعتی شریف و... داشتهاند.
وی افزود: مردم ایران همواره برای علم و دانش ارزش بسیاری قائل بودهاند و کمکهای خیریه در این زمینه را کاری الهی میدانند و در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر جلب کمکهای خیریه در حوزه علم و فناوري تأکید شده است.
معاون اداری، مالی و مديريت منابع وزارت علوم تصريح کرد: با هماهنگیهای انجامشده با وزارت کشور، بنیادی در سطح کشور به نام حامیان علم و فناوری ایران راهاندازی شده که اولین گردهمایی این بنیاد سال قبل در مشهد مقدس برگزار شد و امسال نیز در دانشگاه تهران دومين همايش آن برگزار میشود.
وي افزود: بر اساس قانون بودجه، افراد خیری که تمایل دارند پروژهای را در مجموعه آموزش عالی بسازند و نقدینگی کافی ندارند میتواند با دریافت وام این اقدام را انجام دهند و تنها اصل پول وام را به بانک پرداخت کنند و دولت سود تسهيلات را پرداخت خواهد کرد.
معاون اداری، مالی و مديريت منابع وزارت علوم ادامه داد: همچنین خیرین میتوانند پروژههایی را که دولت در بخش آموزش عالی ۵۰ درصد آن را به اتمام رسانده با نظر خود به اتمام برسانند.
وي عنوان کرد: نگاه این وزارتخانه به این اقدامات خداپسندانه خیرین فراتر از نگاه مادی است و نفس این عمل خير را بسیار مهمتر از دستاوردهاي مادي آن ميدانيم.
امید اظهار امیدواری کرد در استان خوزستان نیز بنياد خیرین حامي دانشگاههاي استان، بتوانند کمکهای شایانی در خصوص توسعه مراکز آموزش عالی اين استان بزرگ و مهم داشته باشند.
گفتني است در این نشست که با حضور اعضاي مجمع خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر منصور مرعشی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه گزارشهایی در خصوص نحوه تشکیل این مجمع در دانشگاه شهيد چمران ارائه دادند.
