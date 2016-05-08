۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۱

معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تشکلهای کارگری در اقتصاد مقاومتی محوری‌ترین نقش را دارند

زنجان-معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکلهای کارگری در اقتصاد مقاومتی محوری‌ترین نقش را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هفده‌تن ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور در زنجان در جمع خبرنگاران، به شعار سال نام‌گذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور كمتر از ۴ درصد است و این در حالی است كه مطابق هدف گذاری برنامه های توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد می رسید.

وی اظهار کرد: سهم كمتر از چهار درصدی تعاون در اقتصاد كشور امكان بهره گیری از ظرفیت آن در تحقق اقتصاد مقاومتی را نمی دهد و باید برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد كشور تلاش كنیم. 

معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نیروی کار خلاق و فرهیخته و کارآفرینان می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر باشند.

هفده تن با بیان اینکه تشکل‌های کارگری در اقتصاد مقاومتی محوری‌ترین نقش را دارند و این اقتصاد انعطاف‌پذیر، درون خیز  و برون‌گرا است افزود: در همه دولت‌ها به رشد تشکل‌ها اهمیت داده می شو دو پیش‌نیاز توسعه تشکل‌های مدنی رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار تشکل کار گری و کارفرمایی در سطح کشور وجود دارد، افزود: اکثر این تشکل‌ها در کشور فعال هستند.

هفده تن تصریح کرد: تشکل‌های کوچک باید غربالگری شوند و به‌صورت انجمن‌های صنفی غربالگری شده و کانون‌های استانی و ملی‌ این تشکل هاتشکیل شود تا تشکل‌های قدرتمند و تخصصی  و مستقل و آزاد و صاحب تفکر در کشور ایجاد شود.

هفده تن یاد بابیان اینکه وزارت کار به همه تشکل‌ها نگاه یکسان و مثبت و حمایتی  دارد یادآور شد: اگر بتوانیم به رشد اقتصادی فراگیر بالای ۶ درصد برسیم، درآمد جامعه، حقوق و قدرت خرید مردم بالا می‌رود و کارفرما به نیروی ماهر دست کرده و رفاه در جامعه رشد می کند.

معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه رسیدن به این موفقیت‌ها در راستای تقویت تشکل‌های کار گری و کارفرمایی است، افزود: تأثیر برنامه‌های اجرایی دولت اگر در زندگی مردم مشهود نباشد باید به اجرای صحیح این قبیل برنامه‌ها شک کرد.

کد مطلب 3619811

