به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مرتضی حسنی حلم ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه برای تغییر نگرش مثبت جامعه به ارزشهای متعالی تمام مردم مسئولیت دارند و هیچکس نمیتواند خود را از این موضوع مبرا بداند، گفت: دغدغه مندان رشد جامعه باید تلاشها را مضاعف کنند.
وی بابیان اینکه باید در گفتمان اسلامی جامعهای پویا، بانشاط و شهروندی متعادل تربیت کرد، گفت: در این راستا باید از نماز بهعنوان یک ابزار بهره گرفت امام باید برای ترویج امر نماز ضمن مخاطبشناسی، نیازسنجی صورت گیرد.
حجتالاسلام حسنی حلم بابیان اینکه در فعالیتهای دینی هیچ ابزاری مطمئنتر از نماز نیست، اظهار داشت: بزرگترین معروف در دنیا ترویج نماز است و برنامههای نماز باید متناسب با شیوههای روز اجرایی شود.
وی بابیان اینکه فردی که خود را مقید به خواندن نماز بداند رفتاری متناسب با یک مسلمان واقعی خواهد داشت، گفت: چنین فردی نظمپذیر است و حقوحقوق افراد و خداوند را در نظر میگیرد.
حجتالاسلام حسنی حلم در ادامه برنامههای ستاد اقامه نماز استان همدان را در چهار محور برشمرد و گفت: نخستین محور برنامهها رویکرد فرهنگی است که متناسب با اقتضای جامعه کنونی برگزار خواهد شد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان دومین محور برنامهها را فعالیتهای آموزشی ذکر کرد و افزود: سومین محور برنامهها توجه به نماز یاوران و چهارمین محور نیز اجرای برنامهها بر مبنای نظارت و ارزیابی دستگاههای اداری است.
وی به برگزاری جشنواره کشوری فیلمنامهنویسی اشاره کرد و گفت: افراد صاحب اثر و خلاق در عرصه فیلمنامهنویسی میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
حجتالاسلام حسنی حلم عنوان کرد: برگزاری نشستهای دانشآموزی در مدارس و نشستهای دانشجویی در دانشگاهها با موضوع پرسش و پاسخ به شبهات و برگزاری گفتمان خانواده بهشتی برای اولیای دانشآموزان نیز مدنظر است.
وی از برگزاری طرح «سفیران صبح» بهعنوان طرحی برای احیا نماز صبح خبر داد و گفت: اجلاس استانی نماز همزمان با سالروز رحلت امام (ره) در خردادماه در همدان برگزار خواهد شد.
وی به برنامههای آموزشی این ستاد اشاره و بابیان اینکه برنامه سلامت معنوی برای آشنایی کادر درمانی با احکام نماز مدنظر است، گفت: دوره توانمندسازی زوجهای جوان برای معرفت افزایی درزمینهٔ نماز و دوره مهارت افزایی دانشآموزان دختر پایه سوم ابتدایی نیز مدنظر است.
حجتالاسلام حسنی حلم با اشاره به اینکه درزمینهٔ نماز یاوران از ظرفیت سپاه و ظرفیت دانشگاهها در راستای ترویج فرهنگ نماز استفاده خواهد شد، گفت: طرح ملی «مبین» بهمنظور فعالسازی مدیران مدارس و طرح ملی «امین» برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در ترویج نماز نیز برنامهریزیشده است.
وی بابیان اینکه هرسال نظارت و ارزیابی از دستگاههای اجرایی استان در دستور کار است، گفت: بر این اساس دبیران اقامه نماز ادارات طبق برگههای ارائهشده از سوی ستاد اقامه نماز مورد نظارت قرار میگیرند.
مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان بابیان اینکه ارزیابی ادارات بهمنزله مچگیری نیست، عنوان کرد: این اقدام راهی برای ترویج فریضه نماز است.
وی با تأکید بر اینکه ستاد اقامه نماز کشور وابسته به دولت نیست، یادآور شد: این ستاد بهصورت غیرمستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری است و بودجه دولتی ندارد.
حجتالاسلام حسنی حلم وضعیت نمازخانهها را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: خیران نماز خانهساز باید ایجاد شود.
