۳۰هزار ليتر گازوئيل قاچاق در زاهدان كشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ غلامرضا جعفری در این باره اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی قطار خنجك در راستای تشدید اقدامات انتظامی در برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت در حین كنترل خودروها در جاده زاهدان- خاش به یك دستگاه تانكر حامل مواد سوختی مشكوك و این خودرو را متوقف كردند.

وی افزود: ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی از این خودرو كشف و یك متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی زاهدان در پایان با تاكید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق كالا و سرمایه های ملی خاطر نشان كرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد كشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یكی از اولویت های كاری پلیس به شمار می رود.