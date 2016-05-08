۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

۳۰هزار ليتر گازوئيل قاچاق در زاهدان كشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی زاهدان گفت: ۳۰ هزار ليتر گازوئيل قاچاق از يك دستگاه تانكر سوخت در اين شهرستان كشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ غلامرضا جعفری در این باره اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی قطار خنجك در راستای تشدید اقدامات انتظامی در برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت در حین كنترل خودروها در جاده زاهدان- خاش به یك دستگاه تانكر حامل مواد سوختی مشكوك و این خودرو را متوقف كردند.

وی افزود: ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی از این خودرو كشف و یك متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی زاهدان در پایان با تاكید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق كالا و سرمایه های ملی خاطر نشان كرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد كشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یكی از اولویت های كاری پلیس به شمار می رود.

