محمد سوزنچی در گفتگو با مهر بابیان اینکه این برنامه باهدف نقد عملکرد و ارائه راهکار برای حفظ محیطزیست استان همدان و با حضور سازمانهای مردمنهاد برگزار میشود، افزود: برنامه نقد و بررسی عملکرد اداره کل حفاظت محیطزیست استان همدان در یک فضای دوستانه انجام خواهد شد.
سوزنچی گفت: محیطزیست در لحظهلحظه زندگی انسانها جاری است و از دغدغههای مهمی است که سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی برای رفع این دغدغهها تشکیلشدهاند.
وی اضافه کرد: شبکه تشکلهای محیطزیست همدان در سال ۱۳۹۳ با برگزاری انتخابات آغاز به کارکرد تا بستر مناسبی برای حضور همه تشکلهایی که در موضوع فعالیت، مسئله محیطزیست را مهمترین دغدغه خود میدانند، فراهم کند.
وی اظهار کرد: این شبکه با رویکرد همافزایی و مطالبه گری خواستههای مردم تاکنون برنامههای متعددی برگزار کرده است.
