تازه ترین کتاب مرتضی فرهادی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه طی مراسمی روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از کتاب کمره نامه دکتر مرتضی فرهادی مولف این اثر، رونمایی می‌کند.

مرتضی فرهادی، استاد تمام حوزه مردم شناسی و جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است که به سبب پژوهش‌های متعدد در حوزه مردم شناسی، فرهنگ و علوم انسانی به ویژه در حوزه روستایی ایران و همچنین در حوزه مردم شناسی آینده شناخته می‌شود.

فرهادی تنها محقق ایرانی است که صاحب نظریه در زمینه توسعه بومی است. از وی تاکنون ۲ کتاب فرهنگ یاریگری در ایران و واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران به ترتیب در دوره‌های سیزدهم و بیستم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شده‌ است.

این مراسم سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در شهر آفتاب، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سالن ملل، طبقه دوم، سالن کتاب نمای دو برگزار می‌شود.