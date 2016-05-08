داستان نویس لرستانی در جشنواره «خاتم» درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، در آیین اختتامیه این جشنواره که همزمان با نمایشگاه کتاب در سرای اهل قلم شهر کتاب تهران برگزار شد، داستانهای برتر این جشنواره در دو بخش کودک و نوجوان و بخش بزرگسال معرفی و تقدیر شدند.
در این مراسم داستان «الکی؟» نوشتهی امین شیرپور بنا بر بیانیه هیئت داوران به دلیل نوع ورود به فضای مجازی و خودآگاهیبخشی به تحریفها و استنادهای مربوطه در جمع ١٠ داستان برتر بخش بزرگسال این جشنواره قرار گرفت و لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی به نویسنده آن تعلق گرفت.
دبیرخانه جشنواره پیش از این اسامی ۶۶ داستان راهیافته به مرحله نهایی را اعلام کرد که در این فهرست، ۴ اثر از ۴ نویسندهی خرمآبادی نیز حضور داشت.
داستان «وضعیت سخت» نوشتهی کیاندخت حجاریان، داستان «بیست و هشتمین روز» نوشتهی احمد داوری، داستان «محمد رسولالله» نوشتهی ناهید پورزرین و داستان «الکی؟» نوشتهی امین شیرپور در جمع ۶۶ اثر برتر این جشنواره قرار داشتند.
