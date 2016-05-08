۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

مجتبی شاکری با اشاره به برخی اخبار در مجلس شورای اسلامی؛

با عزمی عمومی از کیان شورا دفاع کنیم

رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران،گفت :ازمجلس شورای اسلامی اخباری می رسد که به سرنوشت شوراها ربط دارد ، باید از کیان شوراها دفاع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا، گفت : اخباری از مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد که مربوط به سرنوشت شوراها می شود و شورای اسلامی شهر تهران که پرچمداران شوراها است باید وارد عمل شده و از کیان شورا دفاع کند و پرچم مطالبه گری شوراها را به دست بگیرد.

شاکری افزود: باید به صورت جمعی و با یک عزم عمومی کار اساسی صورت گیرد تا در شرایطی که چهارمین دوره شوراها نیز در حال سپری شدن است حقوق جامعه شورایی پایمال نشود.

وی یاد آور شد : در تصویب برنامه ششم و موضوعاتی نظیر تحقق مدیریت یکپارچه و منابع درآمدی شهرداری باید نقطه نظرات شوراها اعمال شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب یاد آور شد : دو بال شورا وشهرداری نمایشگاه کتاب امسال را شکل دادند نمایشگاهی که با اسقبال گسترده مردم نیز همراه بود.

نورا حسینی

