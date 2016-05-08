تهران گنجایش برگزاری چند نمایشگاه همزمان را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی چمران در دویست پنجاه و هفتمین جلسه شورا ،گفت: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب به عمل آمد به گونه ای که روز پنج شنبه اوج حضور جمعیت در این نمایشگاه بود.

وی ادامه داد : البته مشکلات ترافیکی نیز در این محدوده به وجود آمد که به نظر باید هر چه سریعتر 4 رمپ و لوپ مورد نیاز در این محدوده احداث شود.



رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت:در چنین شرایطی نباید فراموش کرد که این فضای نمایشگاه تنها برای کتاب نیست بلکه نمایشگاه های پر بازدید نیز باید در این مکان برگزار شود .



چمران افزود: ما این فضا را ایجاد کردیم که در آن نمایشگاه برگزار شود و اگر در طول سال نمایشگاهی در آن برپا نشود، تنها هزینه نگهداری آن موجبات برشکستگی شهرداری را فراهم می آورد.



چمران افزود: از طرفی فضای نمایشگاهی داخل شهر تهران (محل دائمی نمایشگاه های تهران) دیگر کشش برپایی نمایشگاههای پر ازدحام نظیر نمایشگاه اتوموبیل و یا برگزاری چند نمایشگاه توامان را ندارد هر چند که نمایشگاه اتوموبیل امسال هم در داخل شهر برگزار شد.



وی ادامه داد : در تفاهم نامه ای هم که با سازمان نمایشگاهی داشتیم به این مورد تاکید داشتیم که متاسفانه امسال این تفاهم نامه را تقض کردند و ما شاهد برگزاری چند نمایشگاه توامان بودیم . لذا باید با بررسی و دید کارشناسانه ای نسبت به برپایی نمایشگاه ها اقدام کنیم.



چمران در این جلسه همچنین به ذکر وقایع تاریخی ایام هفته نیز پرداخت و گفت : 18اردیبهشت ماه روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ است. همانطور هم که میدانید بخش اعظمی از خادمین هلال احمر مردمی هستند که به صورت داوطلبانه خدمت می کنند و ما برای این افراد آرزوی تندرستی و موفقیت می کنیم.



از جمله موارد دیگری که چمران به آن اشاره داشت می توان به 19 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شیخ کلینی صاحب کتاب کافی از کتب اربعه شیعه و روز ملی اسناد و میراث مکتوب و همچنین آغاز ماه مبارک شعبان اشاره کرد.



رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین به شهادت جمعی از مدافعان حرم در خان طومان اشاره کرد و برای آنان علو درجات را خواستار شد.