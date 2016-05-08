به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش ظهر یکشنبه در اولین همایش ترویج زایمان طبیعی افزود: حوزه سلامت نقش به سزایی در بهبود استانداردهای زندگی بشر ایفا می‌کند ولی از سرمایه‌های ملی نقش اندکی را به خود اختصاص داده است و این مقوله در مقایسه با سایر کشورها مشهود است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر، دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیش از یک‌هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه طلبکار است و به اقدامات جدی از جانب مسئولان ذی‌ربط این شرکت‌ها نیاز مبرم دارد.

قزلباش بابیان اینکه سهم حوزه سلامت در پایین‌ترین سطح قرار دارد و نیازمند توجه مسئولان است ادامه داد: متأسفانه هنوز هم سهم بسیار کوچکی از سرمایه‌های ملی به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد.

همچنین مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجهز شدن به علم و تکنولوژی روز را برای ماماها را ضروری دانست و گفت: باید از ارائه مطالب غیر آموزشی خودداری شود.

حجت‌الاسلام اسماعیل شیرمحمدی با اشاره به اینکه روح و روان مادر بعد از زایمان از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: ماماها باید به این موضوع توجه داشته باشند که مادر بعد از فارغ شدن ازلحاظ روحی و روانی به‌شدت نیاز به مراقبت دارد.



وی اظهار کرد: روح و روان مادر در فرزند نیز تأثیر می‌گذارد و به همین جهت مادر باید در شرایط روحی و روانی مناسبی به سر ببرد و ماما ها نیز در این میان از تأثیرگذاری بالایی برخوردار هستند.



شیرمحمدی بابیان اینکه مراقبت بهداشت، خواب، روان و تغذیه مادران از کارهای عظیمی است که تا به امروز اتفاق نیفتاده، افزود: مجهز شدن به علم و تکنولوژی روز برای ماماها ضروری است.