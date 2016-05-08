تعمیق باورهای دینی یکی از مهمترین سیاستهای فرهنگی دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز نیکدل ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هر گونه تحولی در دانشگاه در جامعه نیز اثر گذار است و بر این اساس باید سیاستهای حوزه فرهنگ در دانشگاهها باید در راستای ایجاد شور و نشاط و تقویت باورها باشد.

وی بیان کرد: اگر دانشگاه دچار خمودگی و رخوت باشند این امر به جامعه نیز سرایت می کند.

نیکدل تقویت هویت ملی و مذهبی دانشجویان را از دیگر برنامه های این نهاد فرهنگی در دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشگاه محل تربیت مدیران کار آمد برای جامعه است و پرورش فارغ التحصیلان خلاق و معتقد و نخبه از وظایف دانشگاهها است.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاستهای فرهنگی دانشگاه ایجاد فضای امید و نشاط در دانشگاه و نشاط فرهنگی در دانشگاهها است.

نیکدل با بیان اینکه برای رسیدن به این سیاستها باید نگاهی عمیق، اندیشمند و علمی به فرهنگ داشت، افزود: نگرش به مسائل دانشگاه باید از حوزه دید یک دانشگاهی باشد و نگاه فرهنگی در دانشگاه نیز باید نگاهی دانشگاهی باشد.

معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج تصریح کرد: مخاطبان ما در دانشگاه ویژه هستند و فضای دانشگاه نیز محل حضور نخبگان علمی و فرهنگی کشور با تنوع فرهنگی زیاد است که این تنوع فرهنگی باید با نگاهی دانشگاهی برنامه ریزی شود.

نیکدل افزود: زیبایی فرهنگ در این است که سیاست در آن دخیل نباشد و ممکن است با ورود نگاه سیاسی به فرهنگ دانشگاه، کار فرهنگی به کار ضد فرهنگی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در دانشگاه نباید از بالا نگاه کرد، اظهار داشت: برنامه های فرهنگی دانشگاه مطابق آیین نامه ها و بر اساس قانون برگزار می شود.

نیکدل تصریح کرد: نگاه سیاسی موجب سلیقه ای برخورد کردن با فرهنگ در دانشگاهها می شود.

وی افزود: دانشگاه محل تضارب افکار و اندیشه ها است و برای تعمیق باورهای دینی باید با اندیشه ها و افکار مختلف با تعامل و گفتگو برخورد شود.

نیکدل برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه را یک ضرورت دانست و گفت: برگزاری این کرسیها تقویت برنامه های فرهنگی در دانشگاه را به دنبال دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج تاکید کرد: فضای فرهنگی دانشگاه، برای ایجاد تعمیق باورها به گفتمان نیاز دارد و کار فرهنگی در دانشگاه نیازمند چالش دیدگاههای مختلف است.

نیکدل افزود: در فضای فرهنگی تنوع کار زیبا است و فصل الخطاب در تنوع فرهنگی قانون است که در دانشگاه آیین نامه های مختلفی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان اینکه استفاده ار موسیقی در خلال برنامه های دانشگاه خلاف قانون نیست، اظهار داشت: برنامه های فرهنگی دانشگاه همه در چهار چوب قانون و با مصوبه اجرا می شود.