استفاده از سیستم های صوتی اقدامی در جهت مناسب سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صابری در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا ،گفت : طرح مناسب سازی اتوبوس ها برای معلولان از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی طرح خوبی بوده که امیدواریم ادامه پیدا کند ولی باید با یک دید کارشناسی به او نگاه شود.

صابری افزود: استفاده از سیستم های صوتی برای اعلام ایستگاه ها یکی از مسائلی است که می تواند به کار گرفته شود کما اینکه افراد دیگر جامعه نیز می توانند از این سیستم ها بهره مند شوند .

عضو روشندل شورا، گفت: من نه به عنوان یک عضو شورا بلکه به عنوان یک شهروند سخن می گویم و از این رو از شرکت واحد اتوبوسرانی می خواهم در راستای مناسب سازی اتوبوس ها تنها به نصب تابلوهای بریل اکتفا نکنند.