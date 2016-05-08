انتخابات کانون های هلال احمر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری بعدازظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان مازندران افزود: در تمام کانون های هلال احمر، انتخابات کانون های جوانان به مناسبت هفته هلال احمر برگزار می شود.

وی تقویت مشارکت جوانان و بهره برداری از فعالیت های آنان در تصمیم گیری ها جزو اصول و اهداف اصلی هلال احمر بیان شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه جوانان استان را باید عضو هلال احمر کنیم اظهار داشت: کانون های دانشجویی، طلاب، روستایی، دانش آموزی و شاخه آزاد از جمله کانون هایی هستند که فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه ظرفیت اصلی کار هلال احمر در حوزه امداد و نجات است با رویکرد، تفریحی، فرهنگی و آموزشی، برنامه های هفته جوان اجرا می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یادآور شد: برنامه آموزش های غیرامدادی در حوزه توانمندسازی جوانان است و المپیاد آماده در حوزه جوانان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: انجام قرعه کشی بین جوانان برتر استان برای اعزام به کربلای معلی از دیگر اقداماتی است که انجام می شود.

وی برگزاری مسابقات برای شناسایی جوانان موفق، جشنواره ایده های برتر، مسابقه رفاقت مهر، برنامه تفریحی و نشاط آور از دیگر برنامه های هفته جوان است.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا معاون تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه مازندران استان پایلوت در زمینه جشن های ازدواج است گفت: مسئولان باید برنامه ریزی مطلوب برای اجرای این طرح ها داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد از جوانان از شبکه های مجازی استفاده می کنند اظهار داشت: چند برنامه مهم برای استفاده درست از فضاهای مجازی در استان اجرایی می شود.

علاالدینی معاون بهزیستی مازندران نیز، برگزاری جشنواره قران و عترت، دیدار مدیران بهزیستی با خانواده شهدا، برگزاری اردوی تفریحی، تجلیل از جامعه هدف موفق در امر اشتغال، برگزاری اردوی فرهنگی برای معلولان جسمی و حرکتی، آموزش مهارت های زندگی از جمله برنامه هفته جوان بهزیستی است.

وی اظهار داشت: برگزاری کارگاه آموزش خانواده و آموزش پیش از ازدواج، کمپین سلامت اجتماعی، کارگاه آموزش مهارت های زندگی و همایش جوانان و سلامت و معنویات اجتماعی از دیگر برنامه هاست.