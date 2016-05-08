ورودی تهران در شان پایتخت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا گفت: امروزه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، حرم مطهر امام راحل(ره)، فرودگاه امام(ره) و نیز آرامستان بهشت زهرا به صورت یک مجموعه فرهنگی و هویتی در ورودی تهران وجود دارند اما متاسفانه المان یا میدانی که در خور شان این مجموعه ها باشد ایجاد نشده است.

مسجد جامعی اظهار داشت: از قدیم الایام ورودی های شهر دارای اهمیت بود و دروازه های شهر را زینت می دادند چرا که به نوعی بیانگر هویت و اهمیت شهر بود .

وی ادامه داد: حال چنین مجموعه هایی وجود دارد اما یک میدان که در شان این مجموعه ها باشد ساخته نشده است.

مسجد جامعی همچنین خاطر نشان کرد: تردد بسیار خودروی مسافران فرودگاه، شرکت کنندگان در مناسبت هایی نظیر رحلت امام و ...، مراجعان و زائران بهشت زهرا، بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب، ضرورت ساخت این میدان را بیش از پیش نمایان می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با تشکر از شهرداری تهران گفت : جا دارد از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری تهران به ویژه در خصوص راه اندازی مترو شهر آفتاب قدردانی کرد.

مسجد جامعی همچنین با ابراز تشکر از وزارت ارشاد گفت : عملکرد مسئولان وزارت ارشاد در برخورد محترمانه با ناشران، نویسندگان، فرهیختگان و علاقمندان به کتاب در روز مراسم افتتاحیه قابل تقدیر است و از ناشران و پدیدآورندگان، به ویژه عموم بازدیدکنندگان که به رغم برخی مشکلات خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نمایشگاه حضور فعال دارند، سپاسگزاری کرد.