  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰

مسجدجامعی:

ورودی تهران در شان پایتخت نیست

ورودی تهران در شان پایتخت نیست

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اینکه مجموعه های در خور توجهی در مدخل جنوبی شهر تهران وجود دارد باید میدانی متناسب با شان این مجموعه ها ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا گفت: امروزه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، حرم مطهر امام راحل(ره)، فرودگاه امام(ره) و نیز آرامستان بهشت زهرا به صورت یک مجموعه فرهنگی و هویتی در ورودی تهران وجود دارند اما متاسفانه المان یا میدانی که در خور شان این مجموعه ها باشد ایجاد نشده است.

مسجد جامعی اظهار داشت: از قدیم الایام ورودی های شهر دارای اهمیت بود و دروازه های شهر را زینت می دادند چرا که به نوعی بیانگر هویت و اهمیت شهر بود .

وی ادامه داد: حال چنین مجموعه هایی وجود دارد اما یک میدان که در شان این مجموعه ها باشد ساخته نشده است.

مسجد جامعی همچنین خاطر نشان کرد: تردد بسیار خودروی مسافران فرودگاه، شرکت کنندگان در مناسبت هایی نظیر رحلت امام و ...، مراجعان و زائران بهشت زهرا، بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب، ضرورت ساخت این میدان را بیش از پیش نمایان می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با تشکر از شهرداری تهران گفت : جا دارد از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری تهران به ویژه در خصوص راه اندازی مترو شهر آفتاب قدردانی کرد.

مسجد جامعی همچنین با ابراز تشکر از وزارت ارشاد گفت : عملکرد مسئولان وزارت ارشاد در برخورد محترمانه با ناشران، نویسندگان، فرهیختگان و علاقمندان به کتاب در روز مراسم افتتاحیه قابل تقدیر است و از ناشران و پدیدآورندگان، به ویژه عموم بازدیدکنندگان که به رغم برخی مشکلات خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نمایشگاه حضور فعال دارند، سپاسگزاری کرد.

کد مطلب 3619839
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها