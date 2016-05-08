به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونان این اداره کل از ضرورت تبیین و اجرای طرح ها و برنامه ها با رویکرد شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سخن گفت و افزود: مدیریت بهره وری مهمترین اولویت مدیران در شرایط کنونی است.

کریمی فر خاطر نشان کرد: نگاه برنامه محور و پژوهش مدار باید در تمامی فعالیت ها لحاظ شود تا بازده مناسب را در عرصه فعالیت های آموزشی و پرورشی شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: باید با نگاه جامع و فراگیر به دنبال پویایی ،نشاط و کارآمدی در آموزش و پرورش بود.

کریمی فر داشتن عزم و اراده محکم را برای انجام کارهای بزرگ و تاثیر گذار لازم برشمرد و افزود: علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان و ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان، بحث توسعه خدمات رفاهی هم به دقت دنبال می شود.

وی نگاه فرایندی به آموزش و پرورش را مقدمه توسعه و پیشرفت در این دستگاه گسترده، پیچیده و تاثیر گذار عنوان کرد و گفت: بدون طرح و برنامه مدون و علمی موفقیت دست یافتنی نیست بلکه باید قبل از اجرای هر طرح و برنامه با مطالعات دقیق و کارشناسی، فرصت ها و تهدیدها به دقت آسیب شناسی شود.

کریمی فر شعار و مطالبات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور را نقشه راه مدیران برشمرد و تاکید کرد: آموزش و پرورش به دلیل گستردگی و ارتباطی که با لایه های مختلف جامعه دارد در گفتمان سازی این مطالبات و عملیاتی شدن شعار سال بیشترین تاثیر را دارد.

وی در ادامه به برخی از توفیقات دستگاه تعلیم و تربیت در دوسال اخیر اشاره کرد و گفت: این توفیقات نشان از توجه و اقبال آموزش و پرورش به برنامه محوری، پژوهش مداری و اخلاق گرایی دارد.

دبیر شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش لرستان نیز در ادامه این جلسه به بیان گزارشی از عملکرد این شورا پرداخت و گفت: تاکنون بیش از ۱۳۰مصوبه در این شورا مورد تصویب قرار گرفته که در پیشبرد اهداف و برنامه ها هم تاثیر بسزایی هم داشته است.

محمد محمدی افزود: از مجموع این مصوبات، ۱۸مورد مالی، ۱۲مورد اداری، ۳۷مورد آموزشی، ۱۳مورد پرورشی و ۱۲مورد مربوط به فضای آموزشی و تجهیزات بوده است.