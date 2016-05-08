به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه و موفق استان همدان عنوان کرد: جوانان فرهیخته کشور دستپرورده معلمان هستند و امروز اگر ایران در زمره کشورهای بزرگ علمی قرارگرفته، مرهون تلاش معلمان است.
وی بابیان اینکه هیچ قشری در هیچ جامعهای برتر و شناختهتر از معلم وجود ندارد، گفت: فرهیختگان جامعه آموزشیافتههای معلمین دلسوزی هستند که آموزش انسان بودن و انسانیت را در اولویت قرار داده و رسالتشان را در اخلاق و اخلاق محوری نشان میدهند.
محمدناصر نیکبخت با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانانی که به مدرسه میروند معلم خود را الگوی خود میدانند و به همه رفتارها و برخوردهای او اهمیت میدهند، گفت: امروز ایران در زمره کشورهای بزرگ علمی شناخته میشود که این امتیاز را مرهون زحمات معلمان است.
وی بابیان اینکه اگر ایران اینهمه دانشمند جوان دارد و اگر در رتبههای برتر علمی قرارگرفته همه مرهون زحمات معلمان است، گفت: اکنون ایران در زمینه انرژی هستهای در بین کشورهای جهان از صاحبنظران است.
استاندار همدان بابیان اینکه هیچ قشری در هیچ جامعهای برتر و شایستهتر از قشر معلم وجود ندارد، ادامه داد: اگر دانش آموزان تهی از اطلاعات باشند، قطعاً نمیتوانند نقش سازندهای در جامعه ایفا کنند.
گفتنی است؛ استاندار همدان در پایان مراسم مبلغ یکمیلیون تومان به هریک از معلمان نمونه استان همدان هدیه داد.
نظر شما