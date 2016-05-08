۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

۴۰۲ كيلوگرم ترياك در ايرانشهر كشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی ايرانشهر گفت: ماموران انتظامی اين شهرستان در درگيری با قاچاقچيان مسلح ضمن توقيف دو دستگاه خودرو پژو و يك دستگاه سمند ۴۰۲ كيلوگرم ترياك را كشف كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ دوستعلي جليليان در این باره اظهار داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر ايرانشهر با استفاده از اقدامات اطلاعاتي و شگردهای خاص پليسی و همكاری اطلاعاتی مركز استان، از قصد قاچاقچيان براي انتقال مقاديری مواد مخدر از اين شهرستان به شهرستان های همجوار مطلع شدند.

وی افزود: بلافاصله تيم های عملياتی پليس پس از شناسايی دقيق محل انتقال مواد مخدر به محل مورد نظر اعزام كه موفق به شناسايی خودروهاي سوداگران مرگ در منطقه ريكپوت شدند.

فرمانده انتظامی ايرانشهر بیان كرد: سوداگران مرگ با مشاهده ماموران به صورت مسلحانه با آنان درگير شدند كه قاچاقچيان مسلح با به جا گذاشتن دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و يك دستگاه سمند از محل متواري شدند.

جليليان افزود: ماموران در بازرسی دقيق از اين خودرو ها ۴۰۲ كيلوگرم ترياك را كشف كردند.

کد مطلب 3619848

