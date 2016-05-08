مجتمع آموزش عالی سلامت در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز به کار مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان و مدیران منطقه ای و شهرستانی برگزار شد.

با آغاز به کار مجتمع آموزش سلامت در ورامین، کار جذب دانشجویان در رشته های تخصیص داده شده به این مجتمع آموزشی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

راه اندازی دانشگاه دولتی در زمینه علوم پزشکی همواره از دغدغه ها و مطالبات مردم شهرستان ورامین بود و این موضوع طی سال های اخیر از سوی مسئولان مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت با وعده وزیر بهداشت و درمان و تصویب وزارت علوم، مجتمع آموزش عالی سلامت در ورامین پایه ریزی شد.

مجتمع آموزش عالی سلامت در پنج رشته تحصیلی به جذب دانشجو خواهد پرداخت و مردم شهرستان ورامین امیدوار هستند که در آینده نزدیک شاهد اختصاص رشته های پرشکی مورد نیاز منطقه به این مجتمع باشند.