۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

کانادا تحریمها علیه بلاروس را لغو می کند

دولت کانادا روال قانونی برای رفع تحریمها علیه بلاروس را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس،‌ وزارت امور خارجه کانادا روز شنبه از تمایل دولت این کشور به رفع تحریمها علیه بلاروس خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «متعاقب تعهدسپاری دولت کانادا به مشارکت دیپلماتیک با جامعه بین المللی و در واکنش به تحولات جدید و مثبت در کشور بلاروس،‌ وزارت امور جهانی کانادا برای حذف نام بلاروس از «فهرست مناطق تحت نظارت» و به موجب آن، رفع تحریمها علیه این کشور- که از چهاردهم دسامبر ۲۰۰۶ اجرایی شده اند- فرآیند قانونگذاری را آغاز خواهد کرد».

وزارت امور خارجه کانادا در ادامه افزود که اعلام این تصمیم دولت کانادا در متابعت از اقدامات انجام گرفته از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا از اکتبر ۲۰۱۵ صورت می گیرد.

