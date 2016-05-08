تغيير مدير شهرك هاي صنعتي فارس براي سرعت بخشيدن به توسعه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علي يزداني بعد از ظهر يكشنبه در جلسه توديع و معارفه مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس تاكيد كرد: استان فارس بايد از حالت هاي گذشته خارج شود و سرعت بيشتري براي رسيدن به موفقيت هاي صنعتي داشته باشد.

وي ادامه داد: به همين دليل تغيير مديريت در استان را مد نظر قرار داده ايم و امروز، شخصي مديريت شهرك هاي صنعتي فارس را بر عهده خواهد گرفت كه از گذشته تاكنون داراي پرونده درخشاني در اين مجموعه است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه فارس داراي ۶۷ شهرك و ناحيه صنعتي است، تصريح كرد: در سالي كه بايد اقتصاد مقاومتي را در عمل به مردم نشان دهيم نبايد فرصت سوزي كنيم و همگان بايد تلاش بيش از گذشته داشته باشند.

يزداني ادامه داد: تحرك استان فارس در بخش شهرك هاي صنعتي بايد بيش از گذشته باشد به خصوص اينكه مديريت جديد فردي تلاشگر و پركار است بنابر اين همگان بايد با اتحاد و همدلي تنها براي رفع مشكلات تلاش كنند.

وي افزود: بايد اقتصاد مقاومتي در عمل به مردم نشان داده شود به همين دليل بايد صنايع راكد استان فارس در شهرك هاي صنعتي فعال شوند و كارخانه ها با تمام ظرفيت كاركنند كه براي رسيدن به اين مهم رفع مشكلات لازم است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي كشور تاكيد كرد: شناسايي مشكلات صنايع موجود در شهرك هاي صنعتي بايد به يك اولويت تبديل شود و با كمك مسئولين استان آنها را رفع كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، طي اين مراسم "شاهپور قنبري" به عنوان مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس معرفي شد.