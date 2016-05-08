  1. استانها
  2. فارس
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

تغيير مدير شهرك هاي صنعتي فارس براي سرعت بخشيدن به توسعه بود

تغيير مدير شهرك هاي صنعتي فارس براي سرعت بخشيدن به توسعه بود

شيراز – مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي كشور گفت: تغيير مديريت شركت شهرك هاي صنعتي استان فارس تنها به دليل سرعت بخشيدن به پيشرفت فارس بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي يزداني بعد از ظهر يكشنبه در جلسه توديع و معارفه مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس تاكيد كرد: استان فارس بايد از حالت هاي گذشته خارج شود و سرعت بيشتري براي رسيدن به موفقيت هاي صنعتي داشته باشد.

وي ادامه داد: به همين دليل تغيير مديريت در استان را مد نظر قرار داده ايم و امروز، شخصي مديريت شهرك هاي صنعتي فارس را بر عهده خواهد گرفت كه از گذشته تاكنون داراي پرونده درخشاني در اين مجموعه است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه فارس داراي ۶۷ شهرك و ناحيه صنعتي است، تصريح كرد: در سالي كه بايد اقتصاد مقاومتي را در عمل به مردم نشان دهيم نبايد فرصت سوزي كنيم و همگان بايد تلاش بيش از گذشته داشته باشند.

يزداني ادامه داد: تحرك استان فارس در بخش شهرك هاي صنعتي بايد بيش از گذشته باشد به خصوص اينكه مديريت جديد فردي تلاشگر و پركار است بنابر اين همگان بايد با اتحاد و همدلي تنها براي رفع مشكلات تلاش كنند.

وي افزود: بايد اقتصاد مقاومتي در عمل به مردم نشان داده شود به همين دليل بايد  صنايع راكد استان فارس  در شهرك هاي صنعتي فعال شوند و كارخانه ها با تمام ظرفيت كاركنند كه براي رسيدن به اين مهم رفع مشكلات لازم است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي كشور تاكيد كرد: شناسايي مشكلات صنايع موجود در شهرك هاي صنعتي بايد به يك اولويت تبديل شود و با كمك مسئولين استان آنها را رفع كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، طي اين مراسم "شاهپور قنبري" به عنوان مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس معرفي شد.

کد مطلب 3619864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها