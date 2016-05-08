فرهنگیان در تحولات جامعه نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه و موفق استان همدان بابیان اینکه نقش معلمان در اعصار متمادی بر کسی پوشیده نیست، گفت: معلمان در دورهای متمادی مانند شریانهای حیاتی رشد و تحول و انسانیت را به انسانها آموختهاند.
وی بابیان اینکه در همه حوادث و جریانها مخصوصاً پیشرفت به سمت تعالی و بالندگي نقش معلم هویدا است، گفت: در یک قرن اخیر در تمام حوادث تاریخی جامعه نقش بینظیر و پیامبرگونه معلمان ماندگار است کما اینکه در نهضت ملی شدن صنعت نفت، اعتراضات دهه۴۰، قیام ۱۵ خرداد و رخدادهای بهمن جاوید نقش پررنگ فرهنگیان بر لوح تاریخ نوشتهشده است.
وی گفت: مدیریت کشور در سالهای بعد از انقلاب و دوران گذشته حکایت از ایثار و ازخودگذشتگی معلمان دارد.
فولادوند با تقدیر از استاندار همدان که بیشترین حمایت و توجه را به آموزشوپرورش دارد، گفت: آموزشوپرورش زیربنای توسعه است.
معاون پرورشی و برنامهریزی آموزشوپرورش استان همدان نیز با گرامی داشت یاد معلم شهید استاد مطهری از تغییرات اساسی در شیوهنامه انتخاب معلمان نمونه خبر داد.
بهروز مهری بابیان اینکه مهمترین مؤلفههای این تغییر تفویض اختیار کامل به استانها در مورد چگونگی عملکردها برای تکریم معلمان نمونه است، گفت: انتخاب معلم نمونه بیشتر به سمت این تکریمها گرایش پیداکرده است.
وی عنوان کرد: این ویژگی برجسته باعث شده از خلاقیتها و ابتکاراتی که معلمان در استان داشتهاند استفاده و در این مورد از صاحبنظران و مدیران و معلمان دعوتشده تا در مورد چگونگی اجرای این برنامه مجموعه را همراهی کنند.
وی گفت: امروز از ۳۱ معلم برتر استان تجلیل میشود و همچنین از چهار همکار که دارای عملکردهای ویژه انسان دوستانه بودهاند، تقدیر به عمل میآید.
مهری در پایان گفت: علاوه بر معلمان برتر استانی، ۱۶۳معلم نمونه منطقهای و یک هزار و ۶۳۷ معلم در سطح آموزشگاهی انتخاب کردهایم.
