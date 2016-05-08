به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کرباسیان با بیان اینکه این تسهیل پس از اجرای برجام محقق شده است، اظهارداشت: همه واردات از طریق ثبت سفارش، حواله ارزی، کد رهگیری و شرکت های حمل و نقل رصد می شود و اگر شرکت حمل خارجی باشد باید گذرنامه و اسناد داشته باشد، وقتی که در پایانه کشور تخلیه و بارگیری می شود اسنادش در بانک تبادل و پس از آن از گمرک ترخیص می شود.

وی اضافه کرد: تا قبل از برجام اسناد بانک را دریافت نمی کردیم اما اکنون این اسناد را دریافت می کنیم و در این اسناد مشخص است که بانک ذی نفع به چه کسی پول داده است.

کرباسیان گفت: یکی از دلایلی که برای قاچاق وجود داشت جابه‌جایی اسناد کالا در تخلیه و بارگیری مجدد بود که موجب شده بود امارات در مقاطعی به اولین یا دومین صادر کننده به ایران مطرح شود در حالی که تولید کننده نبود. دو هفته پیش نیز دریابانی محموله قاچاق را با سه اظهارنامه متفاوت و بدون گواهی مبدأ کشف کرد اما ما به علت اعتبارمان گواهی مبدأ را صادر می کنیم.

کرباسیان افزود: در دوران تحریم به طور نمونه به واردکنندگان خودرو می گفتیم خودرو را به چه قیمتی وارد کرده اید، می گفتند خودرو را مستقیم وارد نکرده ایم بلکه از طریق واسطه وارد کردیم اما در شرایط کنونی ما اسناد خرید مستقیم را دریافت خواهیم کرد.

رئیس کل گمرک گفت: عبور موقت کالاها در اختیار گمرک و زمینه ای برای حمایت از تولید داخل است، یعنی اجازه می دهیم که واحدهای تولیدی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی، مواد اولیه را وارد و محصول نهایی را صادر کنند البته نباید واردات کالایی به بخشی از تولید داخل ضربه بزند.

کرباسیان افزود: سال‌های قبل در گمرک بودم آنقدر در موضوع عبور موقت شکر اذیت شدیم که اکنون تا چارچوب آن مشخص نشود اجازه عبور موقت نمی دهیم.

وی با بیان اینکه براساس اعلام وزارت صنعت، واحدهای شکلات سازی به شکر نیاز دارند، اظهارداشت: در جلسه ای سه جانه میان گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع عبور موقت شکر را حل خواهیم کرد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی عده ای شکر خام را به بهانه صادرات شکر تصفیه شده وارد می‌کردند، بعد گواهی صادرات بخشی از شیرینی و شکلات را ارائه می کردند و می‌گفتند در این شیرینی و شکلات همان شکری است که وارد کردیم از اینرو برای حل این مشکل باید چارچوب کار مشخص شود.

رئیس کل گمرک گفت: درباره واردات دارو اقدامات خوبی با همکاری معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت انجام شده طوری که نشان و بارکد کالا را همراه پروانه کالا عرضه می کنیم که هر فردی با پیامک از مجوز کالا مطمئن شود.

کرباسیان در زمینه واردات خودروی آمریکایی شورلت گفت: این خودروی آمریکایی در گمرک ثبت سفارش شده اما وارد کشور نشده و در مبدا برگشت خورده است.