شاهپور قنبري مديرعامل شركت هاي صنعتي فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس عصر يكشنبه در مراسم توديع و معارفه مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس، گفت: به هرشهرستان كه سفر مي كنيم نشان از ايجاد شهرك صنعتي است در حاليكه بسياري از آنها حتي يك كارخانه فعال هم ندارند.

علي همتي تاكيد كرد: توسعه زيرساختي اين مجموعه به اتمام رسيده و امروز بايد به فكر راه اندازي صنايع شهرك هاي صنعتي باشيم.

وي با اشاره به اينكه راه اندازي واحد هاي راكد در شهرك هاي صنعتي بايد در اولويت قرار داده شود، گفت:۳۲۷ واحد صنعتي مشكل دار استان فارس در كارگروه رفع موانع توليد مورد بررسي قرار گرفته كه تاكنون بيش از ۵۰ درصد به طور كامل رفع مشكل شدند و ۲۱ درصد نيز در دست بررسي قرار دارد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاكيد كرد: استان فارس از زير ساخت هاي لازم براي توسعه صنعتي برخودار است اما بايد همگان تلاش كنيم كه در سال عمل به اقتصاد مقاومتي فعال تر از گذشته ظاهر شويم.