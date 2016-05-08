ورود راه آهن موجب توسعه چهارمحال و بختیاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یک شنبه در نشست تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه باید تلاش کرد بازار رونق بگیرد، عنوان کرد: رونق بازار موجب فعال شدن واحد های تولیدی و ایجاد اشتغال در سطح استان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با تخصیص اعتبار و فعال شدن احداث پروژه راه آهن اصفهان - چهارمحال و بختیاری - خوزستان اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد می شود.

وی ادامه داد: ورود راه آهن به سطح استان موجب توسعه استان و افزایش سرمایه گذاری در سطح استان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: یکی از ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری گردشگری است که باید در خصوص اماکن گردشگری استان توجه بیشتری شود و تعرفه های مکان های گردشگری یکسان شود.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: باید تلاش شود که از ظرفیت استان به ویژه گردشگری به نحو مطلوب در مسیر ایجاد شغل بهره گرفته شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: باید از ظرفیت های بخش کشاورزی برای توسعه چهارمحال و بختیاری استفاده شود.

ذبیح الله غریب ادامه داد: این استان ظرفیت های بسیاری در حوزه های مختلف کشاورزی از جمله توسعه کشت گیاهان دارویی، شیلات، باغداری و ... دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.