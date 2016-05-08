سالن مسابقات جهانی شیراز آماده شد/ اسامی یلان کشتی فرنگی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی شیراز، ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب نیز به عنوان محل برگزاری این رقابت های بین المللی آماده میزبانی این رویداد مهم شده است.

در این میان ورزشگاه قدیمی شهید آیت الله دستغیب شیراز نیز که همواره به دنبال مرمت و بازسازی بود به گونه در حال آماده شدن است که تنها زیربنای آن تغییر نداشته و امروز شیراز دارای سالنی مجهز و آماده است.

نوسازی این سالن علاوه بر اینکه عملکرد مثبتی برای استان فارس است نشان از توانایی های یک مدیریت هماهنگ نیز دارد که در کوتاه ترین زمان ممکن در حالیکه بسیاری از مدیران استان فارس کارهای خود را به بهانه نداشتن اعتبارات، کند کرده اند مدیریت ورزش فارس با حمایت های کامل استاندار اقدام به نوسازی محل برگزاری رقابت های کرده است.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب نیز در جمع خبرنگاران، گفت: با تکمیل و ساخت این مجموعه استان فارس و شهر شیراز دارای یک سالن زیبا برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی برابر با استانداردهای روز شده و تا ۲۰ سال آینده این مکان جوابگوی برگزاری هرگونه رویداد ورزشی در سطح ملی و جهانی است.

حیدرعلی کامیاب افزود: با تکمیل این پروژه ورزشی، شرایط و فضا برای تحقق اهداف ورزش قهرمانی و همگانی درمرکز استان محقق می‌شود.

اما تیم ملی کشتی فرنگی کشور از روز سه شنبه وارد شیراز می شود که بنا به اعلام فدراسیون کشتی اسامی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی - امین مردانی

۶۶ کیلوگرم: امید نوروزی - مهدی زیدوند

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد - عظیم گرمسیری

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی - پیام بویری

۸۰ کیلوگرم: رامین طاهری - یوسف قادریان

۸۵ کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی - حسین نوری

۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی - مهدی علیاری

۱۳۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده – بهنام مهدی زاده

سرمربی: محمد بنا

مربیان: ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی، فرهاد اسماعیل‌نژاد، بهروز حضرتی‌پور، فرشاد علی‌زاده، محمدعلی چمیانی، مهرزاد اسفندیاری‌فر

سرپرست: حسام الدین جعفری

پزشک: دکتر تورج ملک محمدی

رقابت های جهانی کشتی فرنگی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه در شیراز برگزار خواهد شد.