به گزارش خبرنگار مهر، رامین مرادی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: دانشگاه یاسوج ۲۷ انجمن و ۱۵ کانون و سه تشکل دانشجویی دارد.

وی بیان کرد: این جشنواره به مدت سه روز و از ۲۵ اردیهشت ماه در این دانشگاه برگزار می شود.

مرادی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این دانشگاه تصریح کرد: از ابتدای سال تحصیلی تاکنون ۱۲۰ برنامه فرهنگی در این دانشگاه برگرا شده است.

وی افزود: تا اسفندماه سال گذشته ۹۰ برنامه و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۳۰ برنامه دانشجویی در انجمنها و تشکلها ی علمی و سیاسی دانشگاه برگزار شده است.

مدیر فرهنگی دانشگاه یاسوج اظهار داشت: برگزاری اردوها، کارگاههای علمی و آموزشی و آموزش مهارتهای اجتماعی دانشجویان از جمله این فعالیتها است.

مرادی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی نیز کارگاههای با هدف کار آفرینی در دانشگاه برای دانشجویان تشکیل شد.

وی برگزاری کلاسهای زنبورداری و پرورش گیاهان زینتی در بخش کشاورزی و کلاسهای آموزشی تکنسین داروخانه در چهل جلسه را از جمله این فعالیتها عنوان کرد.

مرادی با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه گفت: در سال گذشته هشت کرسی آزاد اندیشی برگزار شد و در سال جاری نیز برگزاری شش کرسی در دانشگاه مصوب شده است.