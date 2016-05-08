به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین مختاری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جمهوری اسلامی به عنوان یک راهبرد و وظیفه اساسی به دنبال ایجاد وحدت و تقریب میان مذاهب اسلامی است و تنها جنبه شعاری برای ما ندارد.

وی ادامه داد: امروز در جهانی سراسر غوغا و خشونت و منازعات سیاسی قرار داریم و قدرت‌های بزرگ نیز مصمم هستند تا با رخنه میان مذاهب اسلامی به مقاصد شوم خود برسند و فجایع جهان اسلام نیز حاصل توطئه مشترک آنان با صهیونیست‌ها است.

مختاری با بیان اینکه پژوهشگاه تقریب به دنبال آن است که افکار و اندیشه مردم را از گرفتار شدن در وادی برداشت‌های نادرست از وحی نجات دهد، اضافه کرد: یکی از کارهای پژوهشگاه تولید آثار علمی به صورت کتاب، مقاله و پایان نامه است.

وی از انتشار کتاب «السنة النبویة فی مصادر المذاهب الاسلامیه» خبر داد و افزود: این کتاب که ۱۳ سال برای تألیف آن وقت صرف شده در ۲۰ جلد در بیروت منتشر خواهد شد و مراسم رونمایی از آن در قم نیز برگزار می‌شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی اضافه کرد: یکی دیگر از طرح‌های این پژوهشگاه شناخت جریان‌های افراطی تکفیری است که این پروژه علمی نیز در چند جلد انتشار خواهد یافت.

وی اضافه کرد: شناخت این جریان‌ها به خصوص آینده پژوهی آنان و سرنوشتشان در ده سال آینده از کارهای لازمی است که این پژوهشگاه به دنبال آن است.

مختاری با بیان اینکه دبیرکل مجمع جهانی تقریب بر خارج کردن محدوده تحقیقات تقریبی از محدوده قم تأکید دارند، گفت: به همین دلیل سومین همایش تقدیر از پایان نامه‌ها و آثار تقریبی امسال در سنندج برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش یک‌روزه که چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، شخصیت‌های شیعه و اهل سنت سخنرانی می‌کنند و از شخصیت‌های کشوری نیز دعوت شده است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی اضافه کرد: حدود صد رساله و پایان نامه به همایش رسیده است و از تعدادی از آن‌ها در سه گروه تقدیر خواهد شد.