سازمان زیباسازی در شهرداری گرگان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مطابق قانون و با توجه به جمعیت شهر گرگان، شهرداری مرکز استان میتواند سازمان جدید تعریف و راهاندازی کند.
وی افزود: رسانهها در دهههای اخیر یکی از کلیدیترین مفاهیم را در دنیای مدرن ایفا کردند و مهمترین نقش را در شکلگیری افکار عمومی همچنین بسط و گسترش ارزشهای اجتماعی بازی میکنند.
وی با تأکید بر اینکه رسانهها در راستای اطلاعرسانی دقیق و شفافسازی مسائل اهتمام کنند، ادامه داد: در عصر حاضر نقش رسانهها در تجزیه و تجلیل مسائل جامعه مهم و بااهمیت است و اینکه رسانهها در این دوره به حاشیهها نپرداختند جای تقدیر دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه رسانهها برای مسئولان منشأ اثر هستند، تصریح کرد: شورای چهارم در راستای رفع ایرادات با ارائه راهکارها، راهنماییها و انتقادات سازنده اهالی رسانه میتواند شهری پویا وزنده را رقم بزند.
وی در پاسخ به یکی از اهالی رسانه که دلایل محدودیت ورود خبرنگاران به صحن علنی شورا پرسیده بود، بیان کرد: درب شورای گرگان به روی رسانهها مخصوصاً در صحن علنی باز است.
نورا بابیان اینکه تصمیمات در کمیسیون بهصورت شورایی انجام میشود و اما تاکنون به یاد ندارم در کمیسیونی چنین موضوعی مطرحشده باشد، خاطرنشان کرد: هیچوقت در شورا صحبتی نشده که خبرنگاران به دلیل نقد کردن اجازه حضور در این پارلمان محلی را ندارند.
وی مهمترین دستاورد چهارمین دوره شورای اسلامی شهر گرگان را داشتن مردم فهیم دانست و اضافه کرد: مردم با پرداخت بهموقع عوارض سنگین شهرداری باعث شدند تا برنامهریزی درست انجام و شهرداری در اجرای طرحها موفق عمل کند.
وی در پایان تأکید کرد: اخلاقمداری یکی از مهمترین مؤلفه پیشرفت در یک جامعه است و نباید برای نشان دادن خودمان، پای بر شانههای دیگران بگذاریم این رفتارها دور از اخلاقمداری است.
