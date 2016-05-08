سازمان زیباسازی در شهرداری گرگان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مطابق قانون و با توجه به جمعیت شهر گرگان، شهرداری مرکز استان می‌تواند سازمان جدید تعریف و راه‌اندازی کند.

وی افزود: رسانه‎ها در دهه‎های اخیر یکی از کلیدی‎ترین مفاهیم را در دنیای مدرن ایفا کردند و مهم‌ترین نقش را در شکل‎گیری افکار عمومی همچنین بسط و گسترش ارزش‎های اجتماعی بازی می‎کنند.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‎ها در راستای اطلاع‎رسانی دقیق و شفاف‎سازی مسائل اهتمام کنند، ادامه داد: در عصر حاضر نقش رسانه‎ها در تجزیه و تجلیل مسائل جامعه مهم و بااهمیت است و اینکه رسانه‎ها در این دوره به حاشیه‎ها نپرداختند جای تقدیر دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه رسانه‎ها برای مسئولان منشأ اثر هستند، تصریح کرد: شورای چهارم در راستای رفع ایرادات با ارائه راهکارها، راهنمایی‎ها و انتقادات سازنده اهالی رسانه می‎تواند شهری پویا وزنده را رقم بزند.

وی در پاسخ به یکی از اهالی رسانه که دلایل محدودیت ورود خبرنگاران به صحن علنی شورا پرسیده بود، بیان کرد: درب شورای گرگان به روی رسانه‎ها مخصوصاً در صحن علنی باز است.

نورا بابیان اینکه تصمیمات در کمیسیون به‌صورت شورایی انجام می‎شود و اما تاکنون به یاد ندارم در کمیسیونی چنین موضوعی مطرح‌شده باشد، خاطرنشان کرد: هیچ‎وقت در شورا صحبتی نشده که خبرنگاران به دلیل نقد کردن اجازه حضور در این پارلمان محلی را ندارند.

وی مهم‌ترین دستاورد چهارمین دوره شورای اسلامی شهر گرگان را داشتن مردم فهیم دانست و اضافه کرد: مردم با پرداخت به‌موقع عوارض سنگین شهرداری باعث شدند تا برنامه‎ریزی درست انجام و شهرداری در اجرای طرح‎ها موفق عمل کند.

وی در پایان تأکید کرد: اخلاق‎مداری یکی از مهم‌ترین مؤلفه پیشرفت در یک جامعه است و نباید برای نشان دادن خودمان، پای بر شانه‎های دیگران بگذاریم این رفتارها دور از اخلاق‎مداری است.