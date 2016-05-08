به گزارش خبرگزاری مهر، براتعلی منصوریان ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به ضرورت تربیت عبادی و دینی دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی اظهار داشت: فعالیت‌های متعدد ترویجی قرآن و معارف برای تربیت عبادی دانش آموزان و تقویت عملکرد مبتنی بر آیات الهی انجام شده است.

وی افزود: با همکاری اداره ارشاد، آستان قدس، اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح استان انجام شده که شرکت ۵ هزار دانش آموز در مسابقات استانی قرآنی و اعلام منتخبین برای شرکت در مسابقات کشوری، از فعالیت‌های اخیر در این راستا است.

منصوریان با انتقاد از زمان برگزاری جشنواره علوم و هنرهای قرآنی کودک و نوجوان تصریح کرد: همزمانی زمان ارسال آثار و برگزاری جشنواره با امتحانات و تعطیلی مدارس سبب کاهش میزان شرکت دانش آموزان در جشنواره شده و بهتر است سومین دوره جشنواره به هفته قرآن و عترت در آذرماه و در جریان سال تحصیلی است موکول شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۳۷۰ هزار نفر دانش آموز ابتدایی در مسابقات قرآنی شرکت می‌کنند اما مسابقات در این رده سنی در مرحله برگزیدگان شهرستان متوقف می‌شود که با همکاری آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانیم مسابقات را در سطح استانی برگزار کرده و سبب رونق و گسترش جشنواره‌های قرآنی شویم.

مصطفی اسدی دبیر شورای روسای آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به تربیت دینی و اعتقادی دانش آموزان به عنوان یکی از ساحت‌های سند تحول، اظهار داشت: این مسابقات و جشنواره‌ها یکی از مصادیق اجرایی شدن تفاهم نامه آموزش و پرورش در راستای ترویج فرهنگ اسلامی و تربیت اعتقادی است.

وی افزود: آموزش و پرورش سایر نواحی و مناطق استان نیز آمادگی لازم برای شرکت در این جشنواره‌ها را دارند و در صورت اعلام، با شور و حرارت بسیار شرکت خواهند کرد.